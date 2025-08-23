অনুদানের পরিবর্তে স্বচ্ছ অর্থায়ন চান চলচ্চিত্রকর্মীরা

  2. বিনোদন

সরকারি অনুদান নয়, এবার স্বচ্ছ ও পেশাদার অর্থায়ন ব্যবস্থার দাবি জানালেন চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা। শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে এক মুক্ত আলোচনায় উঠে আসে এই দাবি।

এই আলোচনার আয়োজক ছিল ‘জাতীয় চলচ্চিত্র আন্দোলন’ ও ‘চলচ্চিত্র সংস্কার রোডম্যাপ’।

আলোচনায় তুলে ধরা হয় ‘জাতীয় চলচ্চিত্র অনুদান নীতিমালা’ পরিবর্তনের প্রস্তাব এবং তার পরিবর্তে ‘জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ অর্থায়ন নীতিমালা’ প্রণয়নের খসড়া।

নতুন প্রস্তাবনায় দুই ধরনের অর্থায়নের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হলো স্বাধীন ও শিল্পমানসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান ও বাণিজ্যিক ও বাজারমুখী চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রণোদনা।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি অনুদান প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা, পেশাদারিত্বের অভাব ও জবাবদিহির সংকট চলচ্চিত্রশিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাদের মতে, শুধু অনুদান নয়, এখন সময় এসেছে প্রণোদনা, গ্যাপ ফাইন্যান্সিং ও নতুন ধরনের ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করার।

চলচ্চিত্র সংস্কার রোডম্যাপের কমিউনিকেশন উইং-এর পক্ষ থেকে আরিফ সনেট বলেন, ‌‌‌‘এই রোডম্যাপ শুধুমাত্র অনুদান সংস্কারে নয়, পুরো চলচ্চিত্রশিল্প পুনর্গঠনের রূপরেখা তৈরি করেছে।’

রোডম্যাপে রয়েছে অর্থায়নের সংখ্যা ও পরিসর বৃদ্ধি, অনলাইন ভিত্তিক আবেদন ও প্রক্রিয়াকরণ, আপিল ও জবাবদিহির সুযোগ, প্রদর্শন ও পুনঃবিনিয়োগের গঠনমূলক প্রস্তাব।

