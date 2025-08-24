তালাক ভুলে আবার একসঙ্গে হিরো আলম ও রিয়া মনি

  2. বিনোদন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৮ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
তিনদিন ধরে রিয়া মনির বরিশালের গ্রামে বাড়িতে হিরো আলম বেড়াচ্ছেন। সেখানে আবার দম্পতি হিসেবে একসঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন তারা। তালাক ভুলে আবারও সম্পর্ক ঠিক করে নেয়ায় তাদের উপর খুশি দুজনেরই পরিবার। এমনটাই জানালেন হিরো আলম।

তিনি বলেন, ‌‌‘কোনো তালাক দেয়নি রিয়া মনি। সব ছিল অভিমান থেকে ভুল বোঝাবুঝি।’ তবে রিয়া মনি তালাকের সত্যতা জানিয়েছেন।

হিরো আলম বলেন, ‘আমি আর রিয়া মনি সবকিছু ভুলে আবারও একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন রিয়া মনির বরিশালের গ্রামে বাড়িতে অবস্থান করছি। বেশ ভালো লাগছে। যে ছেলেটা সমস্যা করছে সে আর থাকবে না আমাদের মাঝে। আমরা আলোচনা করে নিজেদের সংসার বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

রিয়া মনি বলেন, ‘আমি তো হিরো আলকে তালাক দিয়েছি। কিন্ত শুক্রবার ও আমাদের বাড়িতে এসেছে। আমার বাবা, চাচারা আছেন, তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। তারা যে সিদ্ধান্ত দেবেন সেটা আমি মেনে নেবো। তবে আমি তাকে তালাক দিয়েছি এটা সত্য কথা।’

এদিকে কিছুদিন আগে হিরো আলম সামাজিক মাধ্যমে বেশ কিছু ভিডিও প্রকাশ করেন। সেখানে রিয়া মনিকে দেখা যায় ম্যাক্স অভির সঙ্গে। হিরো আলমের দাবি, ম্যাক্স অভির সঙ্গে পরকীয় করছেন রিয়া মনি। তাকে না বলে অভির সঙ্গে কক্সবাজারে গোপন অভিসারেও গেছেন তিনি।

এসব অভিযোগ মিথ্যে দাবি করে হিরো আলমকে তালাক দিয়েছেন বলে জানান রিয়া মনি। এখন দেখা যাক, আলোচিত এই দম্পতি সম্পর্কের এই টানাপোড়েন সত্যি সত্যি কাটিয়ে উঠতে পারেন না কি না।

