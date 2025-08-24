সত্যিই কি মারা গেছেন অভিনেতা জ্যাকি চ্যান
সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল পড়ে গেছে। আবারও ছড়িয়ে পড়েছে কিংবদন্তি অভিনেতা জ্যাকি চ্যানের মৃত্যুর গুজব। একগুচ্ছ ছবি প্রকাশ করে দাবি করা হচ্ছে, হলিউডের অ্যাকশন কিংবদন্তি জ্যাকি চ্যান মারা গেছেন। সেই পোস্ট ভাইরাল হয়েছে।
তবে এসব গুজব সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফ্যাক্ট-চেকিং প্ল্যাটফর্ম রিউমার স্ক্যানার বাংলাদেশ।
ফেসবুক ও অন্যান্য মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া পোস্টে দেখা যায় তিনটি ছবির কোলাজ। একটিতে হাসপাতালে জ্যাকি চ্যান। একটিতে তার কথিত মরদেহ। আরেকটিতে স্বাভাবিক ছবি। এসব ছবি দিয়েই অভিনেতার মৃত্যুর ভুয়া খবর ছড়ানো হয়।
রিউমার স্ক্যানারের অনুসন্ধান বলছে, ছবিগুলো ভুয়া এবং বিভ্রান্তিকর। জ্যাকি চ্যানের ‘মরদেহের ছবি’টি আসলে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি। হাসপাতালের যে ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটিও পুরনো ও ভিন্ন প্রসঙ্গে তোলা। কোন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেই জ্যাকি চ্যানের মৃত্যুর সত্যতা নেই।
গুজবটি ছড়ানোর পরে রিউমার স্ক্যানার যখন কিওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে তথ্য যাচাই করে, তখন দেখা যায়, ২০ আগস্ট আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (IOC) অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জ্যাকি চ্যানের সুইজারল্যান্ডের লুসানে আইওসির সদর দপ্তর পরিদর্শনের খবর প্রকাশিত হয়।
এছাড়াও অলিম্পিকের ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ১৮ ও ১৯ আগস্টে জ্যাকি চ্যানের উপস্থিতির ভিডিও পাওয়া গেছে। সেখানে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়।
অন্যদিকে, যে গুজবটি ছড়ানো হয় সেটি ১১ আগস্টে পোস্ট করা। ফলে খুব সহজেই প্রমাণ হয় জ্যাকি চ্যানকে নিয়ে করা মৃত্যুর দাবি একটি সাজানো গুজব।
