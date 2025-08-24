  2. বিনোদন

নিজেকে সিংহ দাবি করে মোদিকে শিয়াল বললেন থালাপতি বিজয়

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৯ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
নিজেকে সিংহ দাবি করে মোদিকে শিয়াল বললেন থালাপতি বিজয়

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও নবীন রাজনীতিক থালাপতি বিজয়। সম্প্রতি মাদুরাইয়ে এক বিশাল জনসভায় দেওয়া তার বক্তব্যে উঠে এসেছে এমন কিছু মন্তব্য যা ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘিরে বিজয়ের ‘হুঙ্কার’ এখন দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে।

বিজয় বলেন, ‘সিংহ সবসময় সিংহই থাকে। সে একবার গর্জন করলে আট কিলোমিটার দূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনি শোনা যায়। জঙ্গলে যত শিয়ালই থাকুক, রাজা সবসময় সিংহই থাকে।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মন্তব্যের মাধ্যমে বিজয় পরোক্ষভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং নিজের জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট করে তুলেছেন।

এছাড়া তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২৬ সালের নির্বাচনে তার দল তামিলগা ভেট্রি কাজগম (টিভিকে) কারো সঙ্গে জোটে যাবে না। বিজয়ের ভাষায়, ‘আমাদের একমাত্র আদর্শিক শত্রু বিজেপি এবং রাজনৈতিক শত্রু ডিএমকে। টিভিকে কোনো সুবিধাভোগীদের দল নয়। তেমন কারো সঙ্গে আমরা জোটবদ্ধ হবো না।’

বিজয়ের এই স্পষ্ট অবস্থান এবং আত্মবিশ্বাসী ভাষণ তার রাজনীতিতে প্রবেশের মাত্র প্রথম ধাপ হলেও অনেকেই বলছেন, তিনি একটি শক্তিশালী তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারেন।

২০২৬ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে এই মন্তব্য কতটা প্রভাব ফেলবে তা সময়ই বলে দেবে। তবে এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, থালাপতি বিজয় তার ‘সিংহ-গর্জনে’ দেশের রাজনীতিতে বড় চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছেন।

শাকিব-খান