ভাবছিলাম দেশটা আমেরিকা হয়ে যাবে, হলো পাকিস্তান : স্বাধীন খসরু

ভাবছিলাম দেশটা আমেরিকা হয়ে যাবে, হলো পাকিস্তান : স্বাধীন খসরু
এক সময়ের ব্যস্ততম টেলিভিশন অভিনেতা স্বাধীন খসরু। এখন পর্দায় তার উপস্থিতি কম হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব। স্পষ্টবাদী মন্তব্য, বিতর্কিত পোস্ট কিংবা খোলামেলা মতপ্রকাশ; এসব নিয়ে প্রায়শই আলোচনায় থাকেন এই অভিনেতা।
সম্প্রতি এক নারী উপদেষ্টাকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। সমালোচনার চাপে শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন খসরু। কিন্তু শনিবার (২৩ আগস্ট) রাতে আরেকটি বিতর্কিত ভিডিও বার্তা দিয়ে ফের আলোচনায় আসেন তিনি।
ভিডিওটিতে খসরুকে বলতে শোনা যায়, ‘হারানো স্মৃতি, পুরনো মোমবাতি, শুধু এক দীর্ঘশ্বাস। ভাবছিলাম দেশটা আমেরিকা হয়ে যাবে। আদতে হইলো পাকিস্তান। আফসোস! আফসোস!’
ভিডিওর ক্যাপশনেও তিনি লেখেন একই কথা এবং অনুরাগীদের শেয়ার করতে বলেন ভিডিওটি। ফলে নেটদুনিয়ায় মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে পড়ে।
নেটিজেনদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে অভিনেতার ভিডিও বার্তা নিয়ে। কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে লিখছেন খসরুকে। একজন মন্তব্য করেন, ‘পাকিস্তান হতে দিব না ইনশাল্লাহ।’ অন্য একজন লেখেন, ‘সঠিক বলছেন ভাই। যারা বাইরে থাকে, তারা বোঝে।’
তবে সবাই যে সহানুভূতিশীল ছিলেন এমন নয়। কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলেন, ‘বিদেশে বসে যেমন দেশপ্রেমিক সাজা যায় না, তেমনি বাংলাদেশকে নিয়ে যা খুশি তা বলা যায় না।’
উল্লেখ্য, সম্প্রতি স্বাধীন খসরু এক নারী উপদেষ্টাকে লক্ষ্য করে অশালীন মন্তব্য করেছিলেন সামাজিক মাধ্যমে, যা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। পরে তিনি ‘অনুশোচনা’ শিরোনামে একটি পোস্ট দিয়ে ক্ষমা চেয়ে লেখেন, ‘নারী-পুরুষ বলে কোনো কথা না, আমি সমগ্র মানবজাতিকে সম্মান করি… কথাগুলো ছিল আমার ব্যক্তিগত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।’
এলআইএ/জিকেএস