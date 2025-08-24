মায়ের পর এবার বাবার সঙ্গে অভিনয়ে তাহসান-মিথিলার মেয়ে

মায়ের পর এবার বাবার সঙ্গে অভিনয়ে তাহসান-মিথিলার মেয়ে
জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান এবং অভিনেত্রী রাফিয়াথ রশিদ মিথিলা এখন প্রাক্তন দম্পতি। তাদের একমাত্র মেয়ে আইরা তেহরীম খান। ধীরে ধীরে সেও পা রাখছেন বিনোদন জগতে। কিছুদিন আগেই মায়ের সঙ্গে একটি ফেসওয়াশের বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রথমবার ক্যামেরার সামনে আসেন আইরা। সেই বিজ্ঞাপনেই প্রশংসা কুড়িয়েছিল ছোট্ট এই তারকা।
এরপর এবার দেখা গেল, বাবার সঙ্গেও পর্দা ভাগাভাগি করতে। একটি টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনচিত্রে তাহসানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন আইরা। বিজ্ঞাপনে বাবার সঙ্গে সাবলীল উপস্থিতিতে মন কেড়েছেন দর্শকদের।
এর আগে মিথিলার সঙ্গেও একটি সৌন্দর্য পণ্যের বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছিল আইরাকে। মা-মেয়ের সেই যুগল উপস্থিতিও সামাজিক মাধ্যমে বেশ সাড়া ফেলেছিল।
ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও মিথিলার বর্তমান স্বামী সৃজিত মুখার্জিও প্রশংসা করেছিলেন আইরার অভিনয় দেখে। মিথিলা ও তাহসান দুজনের সঙ্গেই দারুণ রসায়নে পর্দায় উপস্থিত হয়ে প্রমাণ করেছে, শোবিজ দুনিয়ায় নিজের জায়গা করে নিতে প্রস্তুত ছোট্ট আইরা।
তাহসান-মিথিলা জুটির বিয়ে হয়েছিল ২০০৬ সালে। ২০১৭ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। এরপর ২০১৯ সালে মিথিলা বিয়ে করেন ভারতীয় নির্মাতা সৃজিত মুখার্জিকে। আর সেই সূত্র ধরেই আইরার সঙ্গে সৃজিতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
