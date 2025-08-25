আসছে ভৌতিক সিনেমা ‘পরীমণি’
নাম শুনেই অনেকের মনে পড়তে পারে বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমণির কথা। কিন্তু সিনেমাটির কাহিনির সঙ্গে এই অভিনেত্রীর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি এতে অভিনয়ও করছেন না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হচ্ছে নতুন ভৌতিকধর্মী সিনেমা ‘পরীমণি’।
পরিচালক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী ও সৌভিক দে'র পরিচালনায় নির্মিত এই ছবিটি মূলত একটি ভয়াবহ অতিপ্রাকৃতিক গল্পের আবহে সমাজের অন্তর্নিহিত কিছু বাস্তবতা তুলে ধরবে। সিনেমার কেন্দ্রে রয়েছে ‘পরী’ নামের এক কিশোরী। যার জীবন একদিকে যেমন সাধারণ অন্যদিকে তেমনি লুকিয়ে আছে এক জটিল অতীত। সেখানে জড়িয়ে আছে ভয়, ভালোবাসা, অপরাধ ও দায়বদ্ধতার নানা অধ্যায়।
পরিচালক সৌভিক দে বলেন, ‘প্রথমে ‘পরীমণি’ ছিল শুধুই একটি হরর কনসেপ্ট। কিন্তু ধীরে ধীরে কাজের সময় বুঝলাম, এটি শুধু ভয় নয় বরং সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিচে অনেক সময় এমন সব ভয় লুকিয়ে থাকে, যা আমরা বুঝতেও পারি না। আমরা চাই, এই সিনেমার মাধ্যমে সেই অতিপ্রাকৃতিক আবরণ ভেদ করে সমাজের সত্যগুলো তুলে ধরতে।’
তনুশ্রী চক্রবর্তী সিনেমাটিতে ‘পরী’র মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়াও রয়েছেন রজতাভ দত্ত, দেবরাজ ভট্টাচার্য ও প্রজ্ঞা গোস্বামীসহ একঝাঁক শিল্পী।
সিনেমার শুটিং ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে গত মাসে। নির্মাতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আসন্ন দীপাবলি উপলক্ষে আগামী অক্টোবরেই পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেতে চলেছে ‘পরীমণি’।
