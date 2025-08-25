  2. বিনোদন

প্রথমবার জুটি বাঁধলেন ইমন-শবনম ফারিয়া

প্রকাশিত: ১২:৫৯ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে নির্মিত হয়েছে বিশেষ নাটক ও টেলিফিল্ম। নজরুলের গানে ও নাট্যে অনুপ্রাণিত এই প্রযোজনাগুলোতে উঠে এসেছে প্রেম, বেদনা ও মানবিক আবেগের অনন্য ছবি।

কবির কালজয়ী গান ‘প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথা’ অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে টেলিফিল্ম ‘প্রিয় এমন রাত’। এতে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন চিত্রনায়ক ইমন ও অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। নাটকটি পরিচালনায় রয়েছেন মুশফিকুর রহমান গুলজার। এই টেলিফিল্ম দিয়ে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে অভিনয় করেছেন মামনুন হাসান ইমন ও শবনম ফারিয়া।

গল্পটি আবর্তিত হয়েছে এক প্রেমিকার গভীর আবেগ ও আকুতির আশ্রয়ে। গুলজার বলেন, ‌‘নজরুল ইসলামের অনেক গানেই গল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। তার গান থেকেই কাহিনি বের করে নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ইমন ও ফারিয়ার রসায়ন দর্শকদের ভালো লাগবে বলেই বিশ্বাস।’

অন্য চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন তুষার খান, সাবিহা মালিহা শখ, আনন্দ ও শেলী। টেলিফিল্মটি ২৭ আগস্ট, বেলা ৩টা ৫ মিনিটে চ্যানেল আইয়ে প্রচার হবে।

নজরুল প্রয়াণ দিবসকে কেন্দ্র করে নির্মিত হচ্ছে নানামাত্রিক নাটক, টেলিফিল্ম ও অনুষ্ঠান। তার ভিড়ে ইমন-ফারিয়ার টেলিছবিটি দর্শকের মন ছুঁয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা দুই তারকার।

