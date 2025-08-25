ছয় বছর পর মুক্তি পাচ্ছে ‘নন্দিনী’

ছয় বছর পর মুক্তি পাচ্ছে ‘নন্দিনী’
ঈদ ছাড়া বাকি সময়গুলোতে দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে নতুন সিনেমা দেখা এখন একপ্রকার বিলাসিতা। ঈদের বাইরে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা যেমন সীমিত তেমনি দর্শক টানতেও হিমশিম খেতে হয় নির্মাতাদের। তবে দীর্ঘদিন পর আশার আলো দেখাচ্ছে সেপ্টেম্বর মাস।
এই মাসেই মুক্তি পাচ্ছে দুটি আলোচিত নারীপ্রধান চলচ্চিত্র ‘নন্দিনী’ ও ‘বাড়ির নাম শাহানা’।
প্রায় ছয় বছর আটকে থাকার পর অবশেষে মুক্তি পাচ্ছে সোয়াইবুর রহমান রাসেল পরিচালিত ‘নন্দিনী’। ২০১৯ সালের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল সিনেমাটির শুটিং। তবে করোনা মহামারিসহ নানা প্রতিবন্ধকতায় বারবার পিছিয়ে যায় এর মুক্তি। ২০২৩ সালেই সেন্সর ছাড়পত্র পেলেও মুক্তির তারিখ স্থগিত করতে হয়েছিল। এবার সব জটিলতা কাটিয়ে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। এ খবর নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা নিজেই।
‘নন্দিনী’ নির্মিত হয়েছে পরিতোষ বাড়ৈর উপন্যাস ‘নরক নন্দিনী’ অবলম্বনে। সিনেমার মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে নিয়তির সঙ্গে লড়াই করা এক নারীর জীবনের সংগ্রামকে ঘিরে। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাজিরা মৌ। তার বিপরীতে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। তাকে এক অনুসন্ধানী সাংবাদিকের চরিত্রে দেখা যাবে।
এছাড়াও অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, সাঈদ বাবু, ইরেশ যাকের, মুনিরা ইউসুফ মেমী, জয়শ্রী কর জয়া, ও ইলোরা গহর প্রমুখ।
সিনেমার ট্রেলার প্রকাশের মধ্য দিয়ে ২৫ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে প্রচার কার্যক্রম। নির্মাতা রাসেল বলেন, ‘এই সিনেমা দেখে কেউই ভাববে না এটি অনেক আগে নির্মিত। গল্প, অভিনয়, নির্মাণশৈলী সবই সময়োপযোগী। এটি আমার সবচেয়ে আবেগের প্রকল্পগুলোর একটি।’
এদিকে ১৯ সেপ্টেম্বর আসছে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত সিনেমা ‘বাড়ির নাম শাহানা’। নারীজীবনের সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্রটি। এটি নির্মাণ করেছেন লিসা গাজী। তিনি নিজেই জানিয়েছেন সিনেমাটি দেশের প্রেক্ষাগৃহে ১৯ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে।
বিবাহবিচ্ছেদের পর এক নারীর স্বাধীনভাবে বাঁচার লড়াই এই সিনেমার মূল উপজীব্য। দীপা নামের সেই চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনান সিদ্দীকা। এতে আরও অভিনয় করেছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, লুৎফর রহমান জর্জ, ইরেশ যাকের, কাজী রুমা ও কামরুন্নাহার মুন্নী প্রমুখ।
সিনেমাটি এরই মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে লন্ডন, শিকাগো, মেলবোর্ন, বার্মিংহাম, রোম ও মুম্বাইয়ের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। দেশের পর এটি ১২ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ায় মুক্তি পাওয়ার কথাও জানিয়েছেন নির্মাতা।
এলআইএ/এমএস