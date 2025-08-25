  2. বিনোদন

অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন
ছবি : জয় ব্যানার্জি

ওপার বাংলার সিনে জগতে আবারও নক্ষত্র পতন। জনপ্রিয় অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন। সোমবার (২৫ আগস্ট) কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। সম্প্রতি হঠাৎ তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

জয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিনেতার প্রয়াণে টলিউডেও গভীর ভাবে শোকের ছায়া নেমেছে।

অভিনয়ের পাশাপাশি জয় বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০১৪ সালে বীরভূম ও ২০১৯ সালে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন। তবে সাফল্য পাননি। ব্যক্তিগত জীবনে তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দোপাধ্যায়কে বিয়ে করেছিলেন। ভেঙে গিয়েছিল সেই সংসার। শেষ জীবনে তিনি নিঃসঙ্গই ছিলেন।

১৯৬৩ সালে ২৩ মে জম্ম জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ে প্রতি তার গভির ঝোঁক ছিল। ‌‘অপরূপা’ বাংলা সিনেমার অভিনয়ে তার হাতে খড়ি। এরপর ‘চপার’ ছবিতে অভিনয় করে প্রশংসা পান তিনি। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। একের পর এক ‘নাগমতি’, ‘মিলন তিথি’, ‘আমরা’, ‘হীরক জয়ন্তী’সহ বেশ কিছু জনপ্রিয় ছবিতে নায়ক হয়ে দর্শক মাতিয়েছিলেন।

ডিডি/এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

মোদির দলকে ‘ফ্যাসিবাদী’ বলে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন থালাপতি বিজয়

মোদির দলকে ‘ফ্যাসিবাদী’ বলে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন থালাপতি বিজয়

বলিউড
আবারও হাবিবের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন আতিয়া

আবারও হাবিবের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন আতিয়া

মিউজিক
নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন শাকিব খান

নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন শাকিব খান

শাকিব-খান