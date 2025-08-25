হানিফ সংকেতের ইত্যাদি এবার ভোলার চরফ্যাশনে
নব্বই দশক থেকে দেশের নানা অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরছে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি। সেই ধারাবাহিকতায় আসছে আরও একটি নতুন পর্ব। এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছে নদীবিধৌত দ্বীপ জেলা ভোলার চরফ্যাশনে। বৃটিশ আমলে নির্মিত শতবর্ষী ট্যাফনাল ব্যারেট স্কুলের সামনে মঞ্চ বানিয়েছেন নন্দিত উপস্থাপক হানিফ সংকেত।
জানা গেছে, অনুষ্ঠানের দিন দুপুর থেকে হাজারো দর্শক ভিড় করেন অনুষ্ঠানস্থলে। আমন্ত্রিত দর্শকের পাশাপাশি আশপাশের ছাদ ও সড়কে দাঁড়িয়ে প্রায় অর্ধলক্ষ মানুষ প্রিয় অনুষ্ঠান দেখতে জড়ো হন। স্থানীয়দের ভাষ্য, ভোলায় এত দর্শক সমাগম আগে কোনো অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি।
এবারের অনুষ্ঠানে দুটি গান থাকছে। ভোলাকে ঘিরে পরিচিতিমূলক গানে কণ্ঠ দিয়েছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা, নৃত্যে অংশ নেন স্থানীয় শতাধিক শিল্পী। সুর করেছেন হানিফ সংকেত, সংগীত আয়োজন মেহেদীর। অন্য গানটি গেয়েছেন রবি চৌধুরী ও আঁখি আলমগীর। লিখেছেন রবিউল ইসলাম জীবন, সুর-সংগীত করেছেন ইমরান মাহমুদুল।
দর্শকপর্বে ভোলা জেলার জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী তৌসিফ মাহবুব অতিথি হয়ে অংশ নেন। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ভোলার কৃতি সন্তান এভারেস্টজয়ী এম এ মুহিতের সাক্ষাৎকার। তিনি দ্বিতীয়বার এভারেস্ট জয় করার সময় নিশাত মজুমদারের সঙ্গে ‘ইত্যাদি’ লেখা ব্যানার হাতে নিয়েছিলেন কেন, তার উত্তর মিলবে এই পর্বে।
অনুষ্ঠানে আরও থাকছে ভোলা জেলার ইতিহাস, ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতি, মহিষকেন্দ্রিক ব্যবসা, জেলেদের করুণ জীবনযাত্রা ও বিদেশি প্রতিবেদন হিসেবে চীনের বেইজিং সামার প্যালেস।
ইত্যাদির নিয়মিত সামাজিক নাট্যাংশে দেখা যাবে সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গ-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বনাম বৃদ্ধা, সাংস্কৃতিক বিতর্ক, সন্তানের মোবাইল আসক্তি, সিনেমার প্রচারণা, ভাইরাস আতঙ্ক, চোরের সংজ্ঞা ইত্যাদি। অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন দিলারা জামান, সোলায়মান খোকা, আব্দুল আজিজ, সুভাশিষ ভৌমিক, মুকিত জাকারিয়া, শাহেদ আলীসহ আরও অনেকে।
গণমানুষের প্রিয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি আগামী ২৯ আগস্ট, শুক্রবার রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর প্রচারিত হবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে। বরাবরের মতোই এর রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় আছেন হানিফ সংকেত। আর কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের সৌজন্যে এটি নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।
