ভয়, রহস্য আর বিশ্বাসঘাতকতায় ঘেরা ‘বিনোদিনী’

প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলারপ্রেমীদের জন্য নতুন চমক নিয়ে হাজির হয়েছে নাটক ‘বিনোদিনী’। সম্প্রতি এটি মুক্তি পেয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে। নাটকটি নির্মাণ করেছেন সৈয়দ ফরহাদ।

গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক রুদ্ধশ্বাস রাত। সেখানে মুখোমুখি হয় দুই বিপরীত জগতের মানুষ। একজন গেস্টহাউসকর্মী পলাশ এবং অন্যজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী এশা। এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ে তারা। বাস্তবতা আর আতঙ্ক মিলেমিশে এক হয়ে যায় গল্পে।

নাটকের কাহিনিতে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় এক গভীর রহস্য। প্রতিটি মুহূর্তেই তৈরি হয় টানটান উত্তেজনা। শিকার আর শিকারির পার্থক্য, বিশ্বাস আর প্রতারণার ফল এবং অপরাধের অন্ধকার গহ্বরে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ঘুরেফিরে আসে গল্পের বাঁকে বাঁকে।

মনোজ প্রামাণিক, ইমতিয়াজ বর্ষণ ও প্রিয়ন্তী উর্বী সহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন নাটকটিতে। চরিত্রগুলো বাস্তব ও গভীর, আর পরিবেশনা এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা দর্শককে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখবে।

নির্মাতা সৈয়দ ফরহাদ বলেন, ‘এই নাটকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি অচেনা একজনকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। গল্পটি ধীরে ধীরে এমন এক রহস্যের জালে আটকে যায়। এখান থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। শেষ দৃশ্য পর্যন্ত দর্শক থ্রিল অনুভব করবেন বলে আশা করি।’

