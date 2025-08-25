সত্যিই কি ৩ কোটি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন শাকিব, যা বললেন প্রযোজক
শোনা যাচ্ছে, বাংলা সিনেমার ইতিহাসে নাকি নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছেন চিত্রনায়ক শাকিব খান। ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ ছবির জন্য তিনি নিচ্ছেন ৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিক। এমন খবর প্রকাশ্যে আসতেই উত্তাল হয়ে উঠেছে শোবিজপাড়া।
শাকিব ভক্তরা খুবই উচ্ছ্বসিত তাদের প্রিয় তারকার চাহিদা নিয়ে। তবে অনেকে আবার প্রশ্নও তুলছেন, মৃত প্রায় একটা ইন্ডাস্ট্রিতে এত টাকা পারিশ্রমিক চাওয়া বা দেওয়া কতটুকু যৌক্তিক। অনেকে আবার দাবি করছেন, পুরো বিষয়টিই গুজব। ছবির প্রচারের জন্য এমন ফেক হাইপ তৈরি করা হয়েছে।
এ নিয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন ছবির প্রযোজক ও ‘ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড’র কর্ণধার শিরিন সুলতান। তার ভাষায়, ‘যেটা তিনি ডিজার্ভ করেন সেটা তাকে দিতেই হবে। আগের ছবিগুলোর তুলনায় বেশি পারিশ্রমিক নেওয়াটা একেবারেই স্বাভাবিক। আমরা যে ভাবনা থেকে এই ছবি নির্মাণ করতে যাচ্ছি সেই জায়গা থেকে তিনি যে পারিশ্রমিক নিচ্ছেন এটা ঠিক আছে।’
তিনি আরও জানান, ‘প্রিন্স ছবির গল্প শোনানোর সময় শাকিব একটানা ৪৫ মিনিট মনোযোগ দিয়েছেন। তার মনোযোগ দেখে মনে হচ্ছিল যেন গল্পটা আগেই মুখস্থ তার। আসলে এত বছরের সাধনা ও অভিজ্ঞতাই তাকে এই জায়গায় এনেছে। আমরা সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী।’
ছবিটি পরিচালনা করবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এ ছবির গল্পে থাকছে অ্যাকশন, ক্রাইম, প্রেম আর ইমোশনের মিশেল। শিগগির শুরু হবে শুটিং। সিনেমাটিতে শাকিবের বিপরীতে তিন নায়িকার উপস্থিতির আভাস মিললেও তাদের নাম এখনো গোপন রেখেছেন নির্মাতারা।
এমআই/এলআইএ/এএসএম