যে সুখবর দিলেন মিথিলা
জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাফিয়াথ রশিদ মিথিলা তার ভক্ত অনুরাগীদের জন্য দারুণ এক সুখবর নিয়ে এলেন। জীবনে নতুন পরিচয়ে নিজেকে যুক্ত করলেন এই তারকা। দীর্ঘ পাঁচ বছরের গবেষণা যাত্রার পর সফলভাবে পিএইচডি থিসিস সম্পন্ন করেছেন তিনি। সোমবার (২৫ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক আবেগঘন স্ট্যাটাসে এ সুখবর জানিয়েছেন মিথিলা।
নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি লেখেন, 'আমি ভীষণ আবেগাপ্লুত ও গর্বিত হয়ে জানাচ্ছি, সফলভাবে আমার পিএইচডি থিসিস শেষ করেছি!'
তিনি আরও লেখেন, 'এই মুহূর্তটি আমার জীবনের পাঁচ বছরের এক দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি। এই যাত্রা একদিকে মধুর আবার অন্যদিকে কষ্টমিশ্রিতও। আমার জন্য এই পথ বেছে নেওয়ার মানে ছিল- পূর্ণকালীন চাকরি, মাঝেমধ্যে অভিনয় আর পরিবারের বড় দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি এই ডিগ্রি অর্জনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা।'
নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে মিথিলা বলেন, 'এই অভিজ্ঞতা আমার জন্য ছিল স্থিতিস্থাপকতার এক অসাধারণ পাঠশালা, যা আমাকে বুঝিয়েছে আমি আসলে কতটুকু সামলাতে সক্ষম। আমার পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি আমি অপরিসীম কৃতজ্ঞ; তাদের অবিচল সমর্থনই আমাকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দিয়েছে।'
সবশেষে নামের সঙ্গে ডক্টর উপাধি যুক্ত করার আনন্দ জানিয়ে বলেন, 'আজ থেকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ও গর্বের সঙ্গে আমার নামের আগে সেই কাঙ্ক্ষিত উপাধি 'ডক্টর' যুক্ত করতে পারি। এই উপাধি আমি কঠোর পরিশ্রম করে অর্জন করেছি।'
মিথিলার এই পোস্টে তার ভক্ত অনুরাগীরা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রকাশ করছেন।
টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত মিথিলা।
এলআইএ/জেআইএম