গ্রেফতার তৌহিদ আফ্রিদিকেই কি পরামর্শ দিলেন শামীম

কয়েক মাস আগে সহ-অভিনেত্রীকে মারধরের অভিযোগে চরম বিতর্কে পড়েছিলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা ও কনটেন্ট নির্মাতা শামীম হাসান সরকার। ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত না হলেও, সামাজিক মাধ্যমে এবং গণমাধ্যমে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তিনি। বর্তমানে হত্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে ৫ দিনের রিমান্ডে থাকা তৌহিদ আফ্রিদির একটি ভিডিও তখন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেখানে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে শামীমের বিষয়টিকে সামনে আনা হয়। এবার তৌহিদ আফ্রিদির গ্রেফতার হওয়ায় নিজের অবস্থানই যেন তুলে ধরলেন শামীম।

ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, ‌‘অন্যের বিপদে আনন্দ পাই না, তবে উপলব্ধি আসে।’

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) নিজের ফেসবুক পেজে শামীম যেন তৌহিদ আফ্রিদিকে ইঙ্গিত করেই বললেন, ‘অন্যের বিপদে পড়া দেখে আমার আনন্দ লাগে না। সে যেই হোক! তবে যার সাথে ঘটে, তার অবশ্যই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। কারণ সে তখন বন্ধু, চামচা, শত্রু সবাইকে চিনে ফেলে। ভবিষ্যতে তাদের হাতে আর প্রতারিত বা খুন হবে না।’

তিনি পরামর্শ দিয়ে আরও লেখেন, ‘আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকলে এবং নিজের ভুল শুধরে নিতে পারলে সফল হওয়া অসম্ভব কিছু না। সত্যি বলছি, অন্যের বিপদে পড়ে আমি খুশি হই না!’

শামীম তার লেখায় জীবনের ক্ষণস্থায়ী বাস্তবতা এবং কর্মফলের ন্যায়বিচার নিয়েও কথা বলেন, ‘সবাই সবার কর্মফল ভোগ করবে। আমিও করি, আপনিও করেন, সবাই করে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। ইহকাল এতটাই ছোট, যেখানে অন্যের দিকে তাকানোর সময়ও থাকে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘মালাকুল মউতের চেহারা আপনার সামনে কেমন হবে, এটা ভেবে দেখেছেন? আমি ভেবেছি।’

মিথ্যা অভিযোগের শিকার হওয়া প্রসঙ্গ টেনে শামীম বলেন, ‘অকারণে মিথ্যা অভিযোগে আমার চেয়ে বিপদে মিডিয়ার আর কোনো টেলিভিশন অভিনেতা পড়েনি। আমি চলতে শিখেছি, আপনিও শিখে ফেলুন! আল্লাহই একমাত্র ভরসা।’

