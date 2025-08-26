এবার বিপিএলে থাকছেন না শাকিব, ফিক্সিং বিতর্কে দল
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)-এর মাঠে এ বছর আর দেখা যাবে না ঢালিউডের সুপারস্টার শাকিব খানকে। গত আসরে ঢাকা ক্যাপিটালস নামের একটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিপিএলে অভিষেক ঘটিয়েছিলেন তিনি। তবে এবার সেই অধ্যায়ে ইতি টেনেছেন কিং খান।
ঢাকা ক্যাপিটালস দলের মূল মালিক প্রতিষ্ঠান রিমার্ক-হারল্যান্ড। এক সময় এই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ে ছিলেন শাকিব খান। তবে বর্তমানে তাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই বলে নিশ্চিত করেছে তার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে ফিল্মস।
এদিকে বিপিএলের এবারের আসর ঘিরে বড় ধরনের স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিট আকু (ACU)–এর তদন্তে উঠে এসেছে কয়েকটি দলের অনৈতিক কার্যকলাপের তথ্য। সেই তালিকায় রয়েছে শাকিব খানের সাবেক প্রতিষ্ঠান ঢাকা ক্যাপিটালস। পাশাপাশি আছে সিলেট ও চট্টগ্রাম ফ্র্যাঞ্চাইজির নামও।
তদন্তে উঠে এসেছে, ফিক্সিংয়ের কিছু প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছিল খেলোয়াড়দের। যার পেছনে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর কিছু কর্মকর্তার ভূমিকা থাকতে পারে বলে ধারণা করছে আকু। তবে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবি কোনো মন্তব্য করেনি।
এসকে ফিল্মসের এক মুখপাত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, শাকিব খান বহু আগেই রিমার্ক-হারল্যান্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তাই ঢাকা ক্যাপিটালস বা তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তার কোনো তথ্য বা সম্পৃক্ততা নেই।
বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনটি দলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত খুব শিগগিরই জানানো হবে। যদি ফিক্সিংয়ের প্রমাণ মেলে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও দলগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এবারের বিপিএলে শাকিব খানের অনুপস্থিতি যেমন তার ভক্তদের জন্য হতাশার তেমনি পুরো টুর্নামেন্ট ঘিরে এই ফিক্সিং বিতর্কও রীতিমতো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে ক্রিকেট অঙ্গনে।
এলআইএ/এমএস