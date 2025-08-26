সড়ক দুর্ঘটনায় জনপ্রিয় টিকটকারের মৃত্যু

সড়ক দুর্ঘটনায় জনপ্রিয় টিকটকারের মৃত্যু
মাত্র ২৮ বছর বয়সে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় টিকটকার মালিক টেইলর। মার্কিন এই টিকটকারের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছে নর্থ ক্যারোলিনার কনকর্ড পুলিশ ও ফরেনসিক বিভাগ।
ঘটনাটি ঘটে ২০ আগস্ট সকাল সাড়ে ৭টার দিকে। পুলিশের কাছে খবর আসে যে একটি গাড়ি উল্টে রাস্তার পাশের প্রায় ২০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মালিক টেইলরের মরদেহ উদ্ধার করে। তিনি গাড়িতে একাই ছিলেন। কোনো অপরাধ সংশ্লিষ্টতা ধরা না পড়লেও পুলিশের ধারণা অতিরিক্ত মদপান দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।
টিকটক দুনিয়ায় তুমুল জনপ্রিয় ছিলেন যুবক মালিক টেইলর। আয় করেছিলেন প্রচুর অর্থও। স্বভাবজাত কৌতুক ও প্রাণবন্ত উপস্থাপনা ছিল তার বিরাট গুণ। সবাইকে খুব সহজেই আকৃষ্ট করতে পারতেন।
মালিকের মৃত্যুর খবর শোনার পর তার টিম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছে, ‘যারা তাকে চিনতেন তারা জানেন তিনি আশপাশের সবাইকে হাসি ও আনন্দে ভরিয়ে রাখতেন। তুমি আমাদের সঙ্গে খুব অল্প সময় ছিলে। কিন্তু দীর্ঘকাল তুমি থেকে যাবে। তোমাকে মিস করব সবাই। তোমার আত্মা ও কর্ম আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।’
মালিকের পরিবার ও টিম সবার কাছে তার বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা কামনা করেন।
এলআইএ/এমএস