আবারও কি প্রেমে পড়েছেন পরীমনি

আবারও কি প্রেমে পড়েছেন পরীমনি
সিনেমার পর্দায় তার গ্ল্যামার ও রোমান্টিকতা নিয়ে আবেদন বরাবরই বেশ উজ্জ্বল। ব্যক্তি জীবনেও আপাদমস্তক রোমান্সে ভরপুর একজন মানুষ চিত্রনায়িকা পরীমনি। গেল ১০ আগস্টই এক পোস্টে ঘোষণা করেছিলেন, ‘আমি প্রেম ছাড়া বাঁচি না, মরে তো যাই না।’
তার আগে বেশ কয়েকজনের সঙ্গেই ছড়িয়েছে তার প্রেমের গুঞ্জন। তবে সেসবের কোনটারই সত্যতা পাওয়া যায়নি।
নতুন করে আবারও নতুন সম্পর্কের গুঞ্জনে জড়িয়েছেন এই নায়িকা। বিতর্কের কেন্দ্রে তিনি ও তার ‘ঘনিষ্ঠ সহকর্মী’ গোলাম হোসেন। সম্প্রতি পরীমনি সমুদ্রভ্রমণে গিয়েছেন নিজের দলবল নিয়ে। সেখান থেকেই একের পর এক ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে নেটদুনিয়ায় ঝড় তুলেছেন এই অভিনেত্রী।
প্রথমে একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে শুধু গোলাম হোসেনকে আলাদা করে তুলে ধরেন ক্যামেরায়। ক্যাপশনে লেখেন, ‘ঘোরাঘুরি’।
কিন্তু আসল বিতর্ক শুরু হয়, যখন পরীমনি একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে গোলামের কাঁধে হাত রেখে তাকে জড়িয়ে ধরেছেন অভিনেত্রী। দুজনেই ক্যামেরায় একদম হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণখোলা ভঙ্গিতে পোজ দিয়েছেন। ভিডিওতে মিউজিকও জুড়ে দেন পরীমনি। ক্যাপশন দেন, ‘ভাই’!
তাই দেখে নেটিজেনদের প্রশ্ন, ‘এ কেমন ভাই?’
ভিডিওটি ভাইরাল হতেই নেটপাড়ায় শুরু হয় তুমুল আলোচনা। অনেকেই মন্তব্য করছেন, ‘ভাই বলে এত ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে ধরলেন কেন পরীমনি?’
এর আগেও এক ভিডিওতে পরীমনিকে দেখা গিয়েছিল গোলাম হোসেনের হাত ধরে আছেন অনেকটাই আলিঙ্গনের মতো ভঙ্গিতে। সেই ভিডিওর ক্যাপশনে পরীমনি লিখেছিলেন, ‘হ্যাঁ, আমি আবারও প্রেমে পড়েছি।’
ভিডিওটি ভাইরাল হতেই দেশজুড়ে শুরু হয় গুঞ্জন। পরে অবশ্য পরীমনি দাবি করেন, সেটি ছিল ভক্তদের জন্য বানানো একটি ‘প্র্যাংক’ ভিডিও।
