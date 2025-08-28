  2. বিনোদন

হোটেল থেকে পুরুষ সঙ্গীসহ আটক মাহিয়া মাহি

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৪ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
হোটেল থেকে পুরুষ সঙ্গীসহ আটক মাহিয়া মাহি

খবরটি বেশ চাঞ্চল্যের জন্ম দিয়েছে। বরিশাল নগরীর পোর্ট রোডের একটি অভিজাত আবাসিক হোটেল থেকে টিকটকার মাহিয়া মাহিকে এক পুরুষ সঙ্গীসহ আটক করেছে কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই শহরজুড়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনা।

বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেল, ঘটনাটি ঘটে বুধবার (২৭ আগস্ট) দিবাগত রাতের দিকে। পুলিশের নিয়মিত চেকিং অভিযানে হোটেল রোদেলায় ঢুকে পড়ে কোতোয়ালি থানা পুলিশের একটি দল। সেখানে একটি কক্ষে ‘স্বামী-স্ত্রী’ পরিচয়ে অবস্থানরত মাহিয়া মাহি ও তার পুরুষ সঙ্গীকে পাওয়া যায়।

তাদের সঙ্গে ছিলেন আরও একজন তরুণী। তাকেও পুলিশ সহযোগী হিসেবে আটক করে। সঙ্গের পুুরুষকে স্বামী পরিচয় দিলেও প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মাহি কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। ফলে পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে যায় যাচাই-বাছাইয়ের জন্য

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কোতোয়ালি মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান গণমাধ্যমে বলেন, ‘হোটেল রোদেলা থেকে দুইজন তরুণী ও একজন পুরুষকে থানায় আনা হয়েছে। তারা ‘স্বামী-স্ত্রী’ বললেও বিষয়টি যাচাই করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাদের কাছে নেই।’

মাহিয়া মাহি ও তার সহযোগীদের থানায় আনার খবরে একদল সংবাদকর্মী ছুটে যান হোটেল রোদেলার সামনে। কিন্তু তাদের ক্যামেরা দেখে রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মাহি ও তার সঙ্গীরা। চোখের সামনে সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করেন মাহির সঙ্গীরা। কেউ কেউ হাত থেকে ক্যামেরা কেড়ে নিতে যান বলেও অভিযোগ উঠেছে।

টিকটকে নানা বিতর্কিত কনটেন্ট তৈরি করে ইতোমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রে এসেছেন মাহিয়া মাহি। অশ্লীল ও বিতর্কিত ভিডিওর কারণে একাধিকবার নেটিজেনদের রোষানলে পড়েছেন। এবার হোটেল কাণ্ডে নতুন করে শুরু হলো তার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড়।

এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪০০ কোটি আয় করেও সাফল্য নিয়ে শংকিত তারকাবহুল ‘কুলি’

৪০০ কোটি আয় করেও সাফল্য নিয়ে শংকিত তারকাবহুল ‘কুলি’

বলিউড
যে কারণে শেখ মুজিবকে নিয়ে পোস্ট করেছিলেন শাকিব খান

যে কারণে শেখ মুজিবকে নিয়ে পোস্ট করেছিলেন শাকিব খান

ঢালিউড
আওয়ামী লীগ না থাকলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে: জয়

আওয়ামী লীগ না থাকলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে: জয়

ঢালিউড