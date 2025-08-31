‘নতুন কুঁড়ি’তে যে চরিত্রে অভিনয় করে পুরস্কৃত হয়েছিলেন নাদিয়া

‘নতুন কুঁড়ি’তে যে চরিত্রে অভিনয় করে পুরস্কৃত হয়েছিলেন নাদিয়া
শৈশব থেকেই নাচের প্রতি ছিল নাদিয়া আহমেদের গভীর অনুরাগ। সেই থেকে নৃত্য নিয়ে তার পথচলা। নাচে তিনি অসামান্য নৈপুণ্যতা দেখালেও এখন তিনি বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। ছোটবেলায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিভা অন্বেষণমূলক প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি’তে তিনি নৃত্যে এবং অভিনয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। আজ (৩১ আগস্ট) এ অভিনেত্রীর জন্মদিন।
অভিনয় শেখার আগেই নাদিয়ার নাচ শেখা। তার নাচের গুরু প্রয়াত হাবিবুল চৌধুরী। এরপর শিশু একাডেমিতে নাচ শেখার পর সাত বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করেন ‘বাফা’ থেকে। প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন তিনি। এরপর রাইজা খানম ঝুনু, সোহেল রহমান, শিবলী মহম্মদ, শামীম আরা নীপা ও দীপা খন্দকারের কাছেও নৃত্যের দীক্ষা নিয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পোস্টমাস্টার’র রতন চরিত্রে বাড়ইয়ের লেখা স্ক্রিপ্টে অভিনয় করেই নতুন কুঁড়িতে পুরস্কৃত হয়েছিলেন এ অভিনেত্রী।
এরপর পরই নাদিয়া বিটিভির ‘বারো রকমের মানুষ’ নাটকে অভিনয়ের সুযোগ পান। মাঝে বিরতির পর ২০০০ সাল থেকে নাদিয়া অভিনয়ে নিয়মিত হতে শুরু করেন। প্রথম প্রচারে আসে রেজানুর রহমানের ‘ছায়াকায়া’ নাটকটি। এতে অভিনয় করে সম্ভাবনাময়ী অভিনেত্রী হিসেবে ‘বাচসাস’ পুরস্কারে ভূষিত হন। তবে তার আগে তিনি মোহন খানের ‘দূরের মানুষ’ নাটকে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন।
নাদিয়া আহদেম অভিনয় জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি এরই মধ্যে অভিনয় জীবনের দুই যুগ পার করে ফেলেছেন।
অভিনয় জীবন নিয়ে এ অভিনেত্রী বলেন, ‘অভিনয় জীবনের দীর্ঘদিনের এ পথচলায় দিনের পর দিন দেশে কিংবা দেশের বাইরে মানুষের এই যে অকৃত্রিম ভালোবাসা, এটাই তো আসলে জীবনের বড় প্রাপ্তি। আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ। ভীষণ আনন্দ নিয়েই পরিবার, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে জীবন উদযাপন করতে ভালোবাসি।’
নাদিয়া আরও বলেন, ‘আমি আমার শিক্ষকদের ভীষণ ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। একটা কথা বিশেষভাবে বলতে চাই, জীবনে বড় হতে গেলে অধ্যবসায় ও সততার বিকল্প নেই। আমি আমার সব সহশিল্পী, পরিচালক, প্রযোজক, নাট্যকারসহ নাচের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি, সর্বোপরি দর্শকের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ সবার সহযোগিতা ও ভালোবাসায় আমি আজকের নাদিয়া।’
বর্তমানে নাটক, বিজ্ঞাপন, ওটিটিতে নিয়মিতই কাজ করছেন তিনি। জানালেন, আজকের জন্মদিনটি কাটবে স্বামী নাঈম ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে।
