লাইফে একটা মুভি থাকবে না এটা কেমন কথা
সিনেমায় অভিনয় শুরু করেছেন টিভি নাটকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা। কেন এত দেরিতে এলেন এই ভুবনে? সিনেমার শুটিং সেটে বসে তিনি কথা বলেছেন জাগো নিউজের সঙ্গে।
জাগো নিউজ: আপনার পরিচিতি তখন তুঙ্গে। অনেক সিনেমার অফার পেয়েছিলেন, করলেন না কেন?
প্রভা: হ্যাঁ, তখন কমার্শিয়াল সিনেমার একদম প্রাইম টাইম ছিল। ... আমার ফ্যামিলি চায়নি, প্যারেন্টস চায়নি যে আমি মুভিতে কাজ করি। তখন আসলে আমাদের কলিগরাও যে খুব একটা কমার্শিয়াল সিনেমায় কাজ করেছে, তা নয়। আসলে আমার পরিচিত কেউ ফিল্মস্টার ছিলেন না। সেজন্য আমরা ভেবেছি, ফিল্ম ব্যাপারটা হয়তো একদমই ধরাছোঁয়ার বাইরের কিছু। আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারবো না।
জাগো নিউজ: কিন্তু আপনি তো নাটকে প্রচুর কাজ করছিলেন তখন?
প্রভা: নাটকের ব্যাপারটা ছিল ফ্রিল্যান্সিং। মন চাইলো সাতদিন শুটিং করলাম, আবার এক্সামের টাইমে শুটিং করলাম না। ওই সময় পড়াশোনাটাও চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম, সিনেমায় টাইম দিলে পড়াশোনা কমপ্লিট করতে পারবো না। এসব কারণে তখন মুভিতে কাজ করা হয়নি। যখন ডিসিশন নিলাম কাজ করবো, তখন তেমন ভালো কোনো গল্প পাচ্ছিলাম না।
জাগো নিউজ: তারপর, যখন সিনেমায় যুক্ত হলেন? রীতিমতো চুপিচুপি! কেন?
প্রভা: আমি আসলে এখন পর্যন্ত তেমন কাউকে বলিনি। ভেবেছিলাম, কাজটা শুরু করে পরে বলবো, যেন নজর না লাগে ... আই ডোন্ট নো এ রকম কিছু কি না, ভেবেছি ফারা কাটুক আরকি। এর আগে অনেকবার সিনেমার কথা হয়েছে। স্ক্রিপ্ট পড়া হয়ে গেছে। এমনও হয়েছে, কোনো কোনো সিনেমার রিহার্সালও করা হয়েছিল। কিন্তু সিনেমাটা আর করা হয়নি। সবাইকে বলছিলাম যে, শুটিংটা স্টার্ট হোক, তারপর আমরা সবাইকে জানাই। আমি শুধু বলতাম, এবার আসলে আমি চাচ্ছিলাম আগে স্টার্ট হোক।
জাগো নিউজ: আপনি অফার পাচ্ছিলেন বাণিজ্যিক ধারার সিনেমায়, অথচ এত দেরিতে সিনেমায় এসে কেন সরকারি অনুদানের সিনেমা দিয়ে শুরু করছেন?
প্রভা: ব্যাটে-বলে মিলছিল না। আমারও এক্সপেকটেশন, যেহেতু আমি অনেক বছর নাটকের জগতে কাজ করেছি এবং অনেক ভালো ভালো ক্যারেক্টার করেছি। এক্সপেকটেশন ছিল, আমার গল্পটা যেন আমিকেন্দ্রিক গল্প হয়। বাট, এরকম গল্প পাওয়া খুব কঠিন। তাছাড়া আমি অতটা লাকি না। ‘না’ করতে করতে এখন এসে মনে হয় আমি একটা অভিনয়শিল্পী, লাইফে আমার একটা মুভি থাকবে না! এটা কেমন কথা। অ্যাক্টিং ক্যারিয়ারের একদম ফাইনাল ধাপ, যে আমার একটা মুভি থাকবে। এটা সারাজীবন থেকে যাবে, এটাও আরেকটা প্ল্যাটফর্ম। সেই জায়গা থেকে মনে হচ্ছে যে, এবার যদি না করি, আর করাই হবে না।
জাগো নিউজ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘দেনা পাওনা’ অবলম্বনে সিনেমা। চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে? চাপ বোধ করছেন?
প্রভা: খুব। রীতিমতো ভয় পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগল্প ‘দেনা পাওনা’ পরিচিত একটা গল্প। কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। কতটুকু দিতে পারবো বুঝতে পারছি না। তবে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি।
জাগো নিউজ: সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনি খুব অ্যাক্টিভ। বিশেষ করে লাইফস্টাইল নিয়ে ভিডিও দিচ্ছেন?
প্রভা: সোশ্যাল মিডিয়ার একটা প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রাম। ধরেন বন্ধুদের বাসায় মুরগি-টুরগি কাটছি, সেগুলো স্টোরিতে দিলেও নিউজ হয়ে যেতো, ওই প্ল্যাটফর্মে আমি এত রেগুলোর ছিলাম। ঘুম থেকে ওঠার পর মর্নিং ওয়াকে বের হয়েছি, সকালে বাসার সামনে কুকুরদের খাবার দিচ্ছি, এগুলো সব স্টোরিতে দিতাম। এগুলো একটা সময় পর বন্ধ করে দিয়েছি। এগুলো দিয়েও নিউজ হয়ে যেত! কেন, এগুলো দিয়ে নিউজ করতে হবে কেন? আমাকে তো ফোন দিলেই পাওয়া যেত। দেখলাম আমার ফেসবুকে কোনো পেজ নাই। কিন্তু অনেকগুলো ভুয়া পেজ আছে। আমার টিকটকে কোনো অ্যাকাউন্ট নাই। সেখানেও ভুয়া অ্যাকাউন্ট আছে। তাই বছর দুয়েক আগে এগুলোতে পেজ আর অ্যাকাউন্ট খুলছি। চিন্তা করলাম, নিজের ঢোল নিজেই পেটাই। তাতে কেউ প্রতারিত হবে না।
