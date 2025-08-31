ঋতুপর্ণ কি সত্যিই শত্রু ছিলেন, জানালেন মীরাক্কেলের মীর
কলকাতার জনপ্রিয় উপস্থাপক ও অভিনেতা মীর আফসার আলী খান। সবার কাছে তিনি মীর নামেই পরিচিত। প্রয়াত চলচ্চিত্রকার ঋতুপর্ণ ঘোষকে স্মরণ করে এক আবেগঘন পোস্ট করেছেন তিনি। আজ (৩১ আগস্ট) ঋতুপর্ণের জন্মদিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে মীর জানান, অনেকের ধারণা ছিল তার সঙ্গে ঋতুপর্ণ ঘোষের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল ২০১১ সালের পর থেকে।
পোস্টে মীর লেখেন, ‘আজও! আজও অনেকে আছেন যারা ভাবেন আমাদের বুঝি মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই ২০১১ সালে, ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি’র পর থেকে। আমরা নাকি শত্রু ছিলাম। একে অপরকে নাকি সহ্য করতে পারতাম না। আমি কিন্তু আজও মানুষটির পাগল ভক্ত। আজ তার জন্মদিন। তাই খুব স্বাভাবিক নিয়মে এই লেখা।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘তিনি এখনো নানা আড্ডা ও আলোচনায় আমার সবচেয়ে প্রিয় প্রসঙ্গ হয়ে থাকেন। বোধ হয় কোথাও ওনার সেই হাসিমুখে মিথ্যে রাগ ঝুলিয়ে ‘এক মারবো শয়তান!’ বলার স্বরটা শোনার লোভেই...’
মীরের পোস্টটি নেটিজেনদের মন ছুঁয়ে গেছে। দুই তারকার ভক্তরা পোস্টটিতে ভালোবাসা প্রকাশ করছেন। ঋতুপর্ণ ও মীরের সম্পর্কটা যে মধুর ছিল সেটাও টের পাচ্ছেন তারা। কেউ কেউ মীরকে পরামর্শ দিয়েছেন নন্দিত চলচ্চিত্রকার ঋতুপর্ণকে নিয়ে কাজ করার জন্য।
উল্লেখ্য, ঋতুপর্ণ ঘোষ বাংলা চলচ্চিত্রের এক অনন্য নাম। তার নির্মাণশৈলী, সংবেদনশীল গল্প ও শিল্পচর্চা এখনো সমানভাবে আলোচিত।
