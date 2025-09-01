  2. বিনোদন

জেনারেল ওসমানীর জন্মদিনে যা বললেন শাকিব খান

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী ও শাকিব খান

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খান ইদানীং দেশের সব জাতীয় নেতাদের জন্মদিন ও মৃত্যুবার্ষিকী নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ট্যাটাস দেন। গত ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী নিয়ে স্ট্যাটাস দিয়ে তুমুল আলোচনা ও সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন।

আজ (১ সেপ্টম্বর) মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর জন্মদিন নিয়ে শাকিব একটি স্টাটাস দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানীকে তার জন্মবার্ষিকীতে জানাই গভীর শ্রদ্ধা। দেশের প্রতি তার ভালোবাসা চিরকাল আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।’

এর আগে গত ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকীতে শোক প্রকাশ করে আলোচনা আসেন শাকিব। এ নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে অনেক। তারপর বিষয়টি নিয়ে নিজের ব্যাখ্যা জানিয়েছিলেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে শাকিব বলেছিলেন, ‘দুঃখজনকভাবে অনেক সময় আমাদের জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নাম, সম্মান এবং ত্যাগ শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এটা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত।’

তিনি যোগ করেন, ‘যারা আমাদের দেশ ও মানুষের জন্য জীবনের সর্বস্ব দিয়েছেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। তাদের নিয়ে বিভাজন তৈরি নয়, বরং আমাদের সম্মিলিত একতা ও সংহতি গড়ে তোলা উচিত।’

