মান্নান মোহাম্মদের সুরে ফোক গাইলেন কাজল আরিফ
বাংলার আদি ফোকগান নতুন আবহে উপস্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে এটিএন বাংলা। চ্যানেলটির চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমানের পরিকল্পনায় শুরু হচ্ছে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘এটিএন ফোক ক্লাব’। এখানে শতাধিক শিল্পীর কণ্ঠে শোনা যাবে চার শতাধিক গান।
এই আয়োজনে সার্বিক তত্ত্বাবধান করছেন দেশের বরেণ্য সংগীতজ্ঞ মান্নান মোহাম্মদ। তার সঙ্গে রয়েছেন পুত্র সানি মোহাম্মদ, যিনি লন্ডনে সংগীত শিক্ষা সম্পন্ন করে দেশে ফিরেছেন। এরইমধ্যে বেশ কিছু গানের রেকর্ডিং শেষ হয়েছে। শিগগির এফডিসিতে শুরু হবে ভিডিও ধারণ।
এ আয়োজনের অংশ হিসেবে দুটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন সংগীতশিল্পী কাজল আরিফ। একটি মান্নান মোহাম্মদের কথা ও সুরে ‘তোর পিরিতের বিষে’, অন্যটি কাজল আরিফের জনপ্রিয় গান ‘কেমন ভালোবাসো’। পুরনো গানটি নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে বলে জানান শিল্পী।
কাজল আরিফ বলেন, ‘আমি এটিএন ফোক ক্লাবে দুটি গানে ভয়েস দিয়েছি। দেশের অন্যতম গুণী সংগীতজ্ঞ মান্নান মোহাম্মদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। ফোক গানকে নতুনভাবে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরার জন্য এটিএন বাংলাকে ধন্যবাদ জানাই।’
মান্নান মোহাম্মদ বলেন, ‘এটিএন বাংলা সবসময় সুস্থ সংস্কৃতির ধারক। চ্যানেলটির চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমান দেশের শিকড়ের গান নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি চাইছিলাম ফোকগানের আসল স্বাদ অক্ষুণ্ণ রেখে দেশীয় ও পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে গানগুলো উপস্থাপন করতে। এখানে শুধুই প্রকৃত শিল্পীরাই সুযোগ পাবেন। আমার পাশে রয়েছে ছেলে সানি মোহাম্মদও। সে সংগীতে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছে।'
উল্লেখ্য, কাজল আরিফ দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীদের একজন। ২০১৩ সালে তার প্রথম একক অ্যালবাম ‘নতুন একটা প্রেমে পড়ো’ প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে নিয়মিত গান করছেন তিনি। শ্রোতামহলে সমাদৃত তার বেশ কিছু গান ‘স্বপ্নছেড়া’, ‘রবে না এ ধন’, ‘কেমন ভালোবাস’, এবং ন্যান্সির সঙ্গে দ্বৈত গান ‘বর্ষাবরণ’ ইত্যাদি।
এলআইএ/এএসএম