সাবিনা ইয়াসমিনের জন্য উপস্থাপনায় মতিন রহমান

প্রকাশিত: ০২:২৭ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাবিনা ইয়াসমিনের জন্য উপস্থাপনায় মতিন রহমান

 

খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা মতিন একসময় বিটিভিতে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করলেও এখন আর তাকে উপস্থাপনায় পাওয়া যায় না। আবারও উপস্থাপনায় তাকে দেখা যাবে। নির্মাতা কিংবদন্তিতুল্য সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের জন্মদিন আগামীকাল (৪ সেপ্টেম্বর)। শিল্পীর জন্মদিন উপলক্ষে চ্যানেল আইতে আয়োজন করা হয়েছে তারকার মেলা। ওই আয়োজনটি উপস্থাপনা করছেন মতিন রহমান। তার সঙ্গে ছিলেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ।

তারকা কথনে উঠে আসে সাবিনা ইয়াসমিনের শিল্পী হয়ে ওঠার গল্প, ছেলেবেলার স্মৃতি, সহশিল্পীদের সঙ্গে সম্পর্ক, গান তৈরির নেপথ্যের অনেক গল্প। বিশেষ তারকাকথন অনুষ্ঠানে শিল্পীকে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন সংগীতের দুই গুণী ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আবদুল হাদী এবং কনকচাঁপা।

চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক এবং শিল্পী জীবনে বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে কথা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি গত ২৬ আগস্ট চ্যানেল আই স্টুডিওতে ধারণ করা হয়। আগামীকাল সাবিনা ইয়াসমিনের জন্মদিন উপলক্ষে এই বিশেষ তারকাকথন অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হবে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। পরিচালনা করেছেন অনন্যা রুমা।

অনুষ্ঠানটি প্রসঙ্গে মতিন রহমান বলেন, ‘একসময় বিটিভিতে অনেক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছি। সময়ের অভাবে আর করা হয়নি। চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধের কারণে তারকা কথন উপস্থাপনায় সম্মত হয়েছি। তারা এমন একজনকে খুঁজছিলেন সাবিনার সময়কালের স্মৃতি নিয়ে কথা বা সে নিজে কিছু বলতে পারবেন। সেই স্মৃতি থেকে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন।’

সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে ক্যারিয়ার শুরুর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘১৯৭৩ সাল থেকে সাবিনার সঙ্গে আমার চলা। আমার পরিচালিত সিনেমায়ও সে গান করেছে। সাবিনারও ইচ্ছা ছিল পুরোনো একজন মানুষের উপস্থাপনায় এ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার। সব মিলিয়ে উপস্থাপনা করেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি পেশাদার উপস্থাপক নই। যারা নিয়মিত উপস্থাপনা করেন তাদের বাচনভঙ্গি সুন্দর হয়। সেখানে আমাদের হয়তো ঘাটতি ছিল। কিন্তু তথ্যের জায়গাগুলোতে আমরা একটু ভালো করার চেষ্টা করেছি। আমাদের প্রশ্নমালা, কথার পিঠে কথা, শিল্পীর সঙ্গে সৌহার্দ্য- অন্য সবার থেকে অনুষ্ঠানটিকে আলাদা করেছে।’

