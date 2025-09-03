শাকিব কি অনেক ভুল করেছেন
ফেসবুকের ‘দেন অ্যান্ড নাউ’ ট্রেন্ড থেকে নিজের ইনস্টাগ্রামে ১১ বছর আগে পোস্ট করা ‘লাভ আজকাল’ সিনেমার লুক এবং সাম্প্রতিক একটি লুক পোস্ট করেছেন ঢালিউড তারকা শাকিব খান। ওই পোস্টে তিনি নিজের ক্যারিয়ার গ্রাফ তুলে ধরে স্মৃতিচারণ করেছেন। লিখেছেন, প্রতিটা ভুল তাকে শিখিয়েছে! শাকিব খান কি অনেক ভুল করেছেন?
আজ (৩ সেপ্টেম্বর) বুধবার দুটি লুক পোস্ট করে শাকিব লিখেছেন, ‘গত ১১ বছরে শেখা, উত্থান-পতন, প্রতিটি অধ্যায় আমাকে শক্তিশালী করেছে। হার মানিনি, কারণ প্রতিটা ভুল আমাকে শিখিয়েছে। পিছিয়ে পড়িনি, কারণ প্রতিটা ব্যর্থতা আমাকে গড়ে তুলেছে। যখন দুনিয়া বলেছে ‘পারবে না’, আমি বলেছি ‘দেখে নিও’। সময় বারবার পরীক্ষা নিয়েছে, কিন্তু আমি থামিনি।’
করোনা পরবর্তী নতুন এক শাকিব খানকে পেয়েছেন দর্শক। কেউ কেউ বলছেন, শাকিব খান ২.০! ২০২৩ সালে হিমেল আশরাফ পরিচালিত ‘প্রিয়তমা’ সিনেমার মাধ্যমে শাকিব সিঙ্গেল স্ক্রিন থেকে মাল্টিপ্লেক্স সব শ্রেণির দর্শকের কাছে পৌঁছে গেছেন।
পরবর্তীতে তার ‘তুফান’, ‘বরবাদ’, ‘তাণ্ডব’ সিনেমাগুলো মুক্তি পেয়েছে, যেগুলো বেশ ভালো ব্যবসা করেছে বলে প্রচার পেয়েছে। সেই সূত্র ধরে শাকিব খান লিখেছেন, তার এই পথচলা নির্ভুল ছিল না, কিন্তু তিনি যে কাজগুলো করেছেন প্রতিটা পদক্ষেপ ছিল মূল্যবান। শাকিব খান লেখেন, ‘এই পথচলায় আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। আর সেই গল্পটা এখনও চলছে… প্রতিটি অধ্যায়ে যেন এক নতুন আমি।’
দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে শাকিব এবার শুরু করতে যাচ্ছেন নতুন সিনেমা ‘সোলজার’-এর কাজ। এরপরই তিনি কাজ করবেন ‘প্রিন্স’ ছবির জন্য। সম্প্রতি ছবিটি নিয়ে অনেক আলোচনা দেখা গেছে সামাজিক মাধ্যমে। কে হচ্ছেন ছবির নায়িকা এ নিয়ে রয়েছে ধোয়াশা। আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা না এলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রিন্স ছবিতে কাজের ব্যাপারে নাজিফা তুষির সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথা হলেও তার যুক্ত হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত নয়। অন্যদিকে, আরেকটি সূত্র বলছে, কলকাতার অভিনেত্রী ইধিকা পালকেও নেওয়া হচ্ছে এই ছবির নায়িকা হিসেবে।
‘প্রিন্স’-এর গল্প লিখেছেন মেজবাহ উদ্দিন সুমন। যৌথভাবে চিত্রনাট্য করেছেন সুমন ও মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন। পরিচালনায় থাকছেন আবু হায়াত মাহমুদ। অক্টোবর মাস থেকে ছবির শুটিং শুরুর কথা থাকলেও সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন, শুটিং এক মাস পিছিয়ে নভেম্বর থেকে হতে পারে। সবকিছু ঠিক থাকলে ছবিটি মুক্তি পাবে ঈদুল ফিতরে।
