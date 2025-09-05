দুলাভাই নায়ক-শালি নায়িকা, মুক্তি পেলো ‘আমার শেষ কথা’

দুলাভাই নায়ক-শালি নায়িকা, মুক্তি পেলো ‘আমার শেষ কথা’
বড়পর্দায় নতুন মুখ কাজী জারা, সম্পর্কে অভিনেতা জয় চৌধুরীর শ্যালিকা। সত্যিকারের দুলাভাই-শালিকে রোমাঞ্চ করতে দেখা যাবে নতুন ঢালিউড ছবি ‘আমার শেষ কথা’য়। দুলাভাই নায়ক, শালি নায়িকা। আজ (৫ সেপ্টেম্বর) শুক্রবার দেশের ১৯ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি।
প্রায় নিরবে মুক্তি পেল জয় চৌধুরী অভিনীত সিনেমা ‘আমার শেষ কথা’। নারায়ণগঞ্জে ঘটে যাওয়া একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন মোহাম্মদ ইসলাম। কিন্তু ছবিটি কি দেখবে মানুষ?
এই সিনেমা কেন দেখবে দর্শক? জানতে চাইলে জয় চৌধুরী জাগো নিউজকে বলেন, ‘কয়েক বছর আগেই বানানো হয়েছে “আমার শেষ কথা”। যদি পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ ভালো হতো, তাহলে দর্শকের কাছে ছবিটা উপভোগ্য হতো। অনেকবার বুঝিয়েছি, শেষ পর্যন্ত আমার কথা শোনেনি কেউ। বিশেষ করে সিনেমা মুক্তির আগে প্ল্যান করে প্রচার করতে হয়। সেটাও কিন্তু এই সিনেমার ক্ষেত্রে করা হয়নি। মুক্তির দুদিন আগে আমাকে জানোনো হয়েছে যে ছবি মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। এভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছানো যাবে না। দিনশেষে দোষটা আসবে অভিনয়শিল্পীদের কাঁধে।’
সিনেমাকে যৌথ ও রান্নার মতো নিখুঁত কাজ বলে বিশ্বাস করেন জয় চৌধুরী। সে প্রসেঙ্গ তিনি বলেন, ‘সিনেমা যৌথ কাজ। রান্নার মতো নুন-ঝাল সবকিছু ঠিকঠাক হতে হয়। তাহলেই লোকে রান্নার প্রশংসা করবে। প্রযোজকের কার্যকলাপ অপেশাদার। শুটিং শেষ, মানে পুরো কাজ শেষ! সিনেমার পোস্ট প্রোডাকশন ও প্রচার যে অনেক বড় একটি বিষয়, সেটা তিনি বোঝেন না।’
দুলাভাইয়ের সঙ্গে রোমান্টিক দৃশ্যে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা কেমন? জানতে চাইলে জাগো নিউজকে ছবির নায়িকা জারা বলেন, ‘শুটিং সেটে বাসার মতো ট্রিটমেন্ট পেতাম। কোনো রোমান্টিক সিন শেষে আমরা প্রচুর হাসাহাসি করতাম। দেখি, পরিবারের সাবাইকে নিয়ে সিনেমাটা দেখার ইচ্ছে আছে।’
অভিনয়ে নিয়মিত থাকবেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ইচ্ছা আছে, যদিও সেটা আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। প্রথম সিনেমা দর্শক কীভাবে নেবেন, তার ওপর নির্ভর করবে নির্মাতারা আমাকে নিয়ে সিনেমা বানাবেন কি না।’
গল্পের নায়ক নারী পাচারকারী। একপর্যায়ে নিজের স্ত্রীকেও পাচার করে দেয় সে। তবে একটি ঘটনায় বদলে যায় তার জীবন। এ গল্প নিয়ে ২০২৩ সালে নির্মাণ শেষে ছাড়পত্রের জন্য তৎকালীন সেন্সরবোর্ডে জমা পড়ে ছবিটি। কিন্তু চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন-১৯৬৩-এর ৪বি (১) উপধারা লঙ্ঘন করায় আপিল আবেদন নামঞ্জুর করে সিনেমাটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। বেশ কয়েকটি দৃশ্য আবার শুট করে জমা দেওয়ার পর মেলে মুক্তির ছাড়পত্র।
‘আমার শেষ কথা’ ছবিতে অভিনয় করেছেন কাজী হায়াৎ, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, রেবেকা, ববি, সুব্রত, রিনা খান প্রমুখ। ১৯টি সিঙ্গেল স্ক্রিনের পাশাপাশি যমুনা ফিউচার পার্কের ব্লকবাস্টার সিনেমাসেও দেখা যাবে ছবিটি।
‘এক জবান’ সিনেমার মাধ্যমে জয়ের ক্যারিয়ার শুরু হয়। ‘হিটম্যান’, ‘চিনি বিবি’, ‘আজব প্রেম’ এবং ‘অন্তর জ্বালা’সহ বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। জয় অভিনীত ‘প্রেম প্রীতির বন্ধন’ ছবিটি গত বছর মুক্তি পায়। এতে তার বিপরীতে ছিলেন অপু বিশ্বাস।
