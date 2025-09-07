  2. বিনোদন

গাজায় শিশুহত্যার গল্প ভেনিসে পুরস্কৃত, ফিলিস্তিনের পাশে বিজয়ীরা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত পাঁচ বছর বয়সী শিশু হিন্দ রজবের হৃদয়বিদারক ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ডকুড্রামা ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’। এটি নানা দেশে প্রদর্শিত হয়ে প্রশংসা পেয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান সিলভার লায়ন পুরস্কার জিতে নিয়েছে ছবিটি।

এ ছবি পরিচালনা করেছেন ফরাসি-তিউনিসীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা কুসারু বিন হানিয়া।

চলচ্চিত্রটি উৎসবে প্রদর্শনের পর ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। ছবি ও এর টিমকে ২৩ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে সম্মান জানান দর্শকরা। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের ইতিহাসে এটি বিরল এক ঘটনা।

২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারি গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় মারা যায় হিন্দ রজব নামে পাঁচ বছর বয়সী এক শিশু। হামলার সময় সে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে একটি গাড়িতে ছিল। বেঁচে থাকা একমাত্র সদস্য হিসেবে রজব রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাহায্য চাইলে, সেই ফোনকলের অডিও রেকর্ডিংও চলচ্চিত্রে সংযুক্ত করা হয়। শিশুটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃত স্বজনদের পাশে বসে সাহায্যের আশায় অপেক্ষা করছিল। পরে দুজন উদ্ধারকর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে মারা যায় শিশুটি এবং নিহত হন ওই দুই স্বেচ্ছাসেবকও। সেই হৃদয়বিদারক ঘটনাটিই তুলে ধরা হয়েছে ছবিটিতে।

পুরস্কার গ্রহণের সময় নির্মাতা কুসারু বিন হানিয়া বলেন, ‘হিন্দ রজবের গল্প শুধু একটি শিশুর নয়। এটি একটি জাতির গণবিধ্বংসের দলিল। সিনেমাটি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তবে তার কণ্ঠ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে চিরকাল। যতদিন না প্রকৃত জবাবদিহি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিনই তার কণ্ঠ সীমানা পেরিয়ে বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে।’

এই বছর গোল্ডেন লায়ন অর্থাৎ সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে জিম জারমুশ পরিচালিত ‘ফাদার মাদার সিস্টার ব্রাদার’। পুরস্কার মঞ্চে জারমুশ গাজায় চলমান আগ্রাসনের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তার বুকে ঝুলছিল একটি ব্যাজ। সেখানে লেখা ছিল ‘আর নয়’।

জারমুশ পরে স্বীকার করেন, তার ছবির একজন পরিবেশক একটি ইসরায়েলি সামরিক প্রকল্প-সম্পর্কিত কোম্পানি থেকে অর্থ নিয়েছেন। এই ঘটনাটি তাকে বিব্রত করেছে।

এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন কেট ব্ল্যানচেট, অ্যাডাম ড্রাইভার ও টম ওয়েটস। তিন পর্বের ছবিটির মূল উপজীব্য পরিবারের ভেতরের অস্বস্তিকর সম্পর্ক।

ভেনিস উৎসবে গাজা নিয়ে সরব ছিলেন একাধিক বিজয়ী ও অতিথি। সেরা অভিনেতা টনি সেরভিল্লো পুরস্কার গ্রহণের সময় গাজা উপকূলে অবরোধ ভাঙার চেষ্টায় থাকা কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সেরা পরিচালক (হরাইজনস বিভাগ) অন্নপূর্ণা রায় বলেন, ‘প্রতিটি শিশুই শান্তি ও স্বাধীনতার অধিকার রাখে। ফিলিস্তিনিও এর ব্যতিক্রম নয়। এ ধরনের বক্তব্যে আমার দেশ ক্ষুব্ধ হতে পারে। তবে এখন আর তা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।’

আর্মানি বিউটি অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী মরক্কোর নির্মাতা মরিয়ম তৌজানি বলেন, ‘আর কতজন মা তাদের সন্তান হারাবেন? আমরা আমাদের মানবিকতা হারাতে রাজি নই।’

প্রসঙ্গত, ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবকে অস্কারের পূর্বাভাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গত চার বছরে এখানে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলো পেয়েছে ৯০টিরও বেশি অস্কার মনোনয়ন। জিতেছে প্রায় ২০টি অস্কার। তাই ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’সহ অনেকগুলো ছবিকেই এবার অস্কারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে।

