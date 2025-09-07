  2. বিনোদন

শাহরুখ-রণবীরের পর এবার শাকিব খানের সঙ্গে

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫০ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শাকিব খানের আলোচিত সিনেমা হতে যাচ্ছে ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’। এ সিনেমাটি নানা কারণেই সিনেমাপ্রেমীদের মনযোগ কেড়েছে। এবার নতুন খবর হলো, এতে যুক্ত হয়েছেন বলিউডের চিত্রগ্রাহক শাহরুখ খান অভিনীত ‌‘ডানকি’ সিনেমায় কাজ করা অমিত রায়।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস।

প্রিন্স সিনেমায় অমিত রায়ের যুক্ত হওয়ার খবর জানিয়ে ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের ফেসবুক পেজে লেখা হয়েছে, ‘প্রিন্স এখন কিংবদন্তীর লেন্সে! বাংলাদেশি সিনেমা এবার দেখতে যাচ্ছে এমন ভিজ্যুয়াল যা আগে কখনো দেখা যায়নি।’

নির্মাতা রামগোপাল ভার্মার টিমে যুক্ত হয়ে চিত্রগ্রাহক হিসেবে নিজের যাত্রা শুরু করেন অমিত রায়। কাজ করেছেন ‘নিঃশব্দ’, ‘দাস কাহানিয়া’, ‘সরকার রাজ’, ‘দম মারো দম’, ‘লাভ আজকাল’, ‘ডানকি’, ‘অ্যানিমেল’- এর মতো সিনেমার চিত্রগ্রাহক হিসেবে।

অমিত রায়ের যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ বলেন, ‘আমরা শুরু থেকেই বলছিলাম ‘প্রিন্স’ হবে লার্জার দ্যান লাইফ এক্সপেরিয়েন্স। সেই ভিশনকেই শক্তিশালী করতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন অমিত রায়। আমি নিশ্চিত, তিনি বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য এমন ভিজ্যুয়াল নিয়ে আসবেন যা আগে কেউ দেখেনি।’

‘প্রিন্স’ সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে দেখা যাবে তিন নায়িকাকে। এর মধ্যে দুটি পরিচিত মুখ আর একটি চরিত্রে লঞ্চ করা হবে নতুন মুখ। তবে এখনো ঘোষণা করা হয়নি নায়িকাদের নাম। আগামী বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাবে প্রিন্স।

