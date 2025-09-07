  2. বিনোদন

ভালুকের আক্রমণে গুরুতর আহত গায়িকা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫৩ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানের কোক স্টুডিও খ্যাত গায়িকা কুরাতুলাইন বালুচ ভয়াবহ এক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। ঘুরতে গিয়ে বন্য প্রাণীর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তিনি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ৪ সেপ্টেম্বর তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন দেওসাই জাতীয় উদ্যানে। সেখানেই ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা।

দেওসাই উদ্যানে তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন কুরাতুলাইন। হঠাৎ এক বন্য ভালুক তাঁবুতে ঢুকে আক্রমণ করে বসে তাকে। আক্রমণে তার হাত মারাত্মকভাবে জখম হয়। দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সৌভাগ্যবশত, হাড় ভাঙেনি। তবে রক্তপাত ও টিস্যু ক্ষতির কারণে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে।

গায়িকার টিম জানিয়েছে, কুরাতুলাইন বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছেন এবং বিশ্রামে আছেন। তবে তার সুনির্দিষ্ট শারীরিক অবস্থা বা চিকিৎসার বিস্তারিত প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক তারা। তারা গোপনীয়তা বজায় রাখতে অনুরোধ জানিয়েছে।

২০১১ সালে ‘আঁখিয়া নু রেহন দে’ গান দিয়ে সংগীতজগতে পা রাখেন কুরাতুলাইন বালুচ। এরপর কোক স্টুডিওতে একাধিক জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন। এছাড়াও পাকিস্তানি জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘হমসফর’-এ ব্যবহৃত তার গান ‘ওহ হমসফর থা’ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

এই ঘটনা সংগীতপ্রেমীদের মাঝে শোক ও উদ্বেগের ছায়া ফেলেছে। অনেকে গায়িকার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দিচ্ছেন।

