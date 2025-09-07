ভক্তকে বিয়ে, থালাপতি বিজয়ের সংসারে বিচ্ছেদের গুঞ্জন

ভক্তকে বিয়ে, থালাপতি বিজয়ের সংসারে বিচ্ছেদের গুঞ্জন
রাজনীতির জন্য চলচ্চিত্র থেকে সরে দাঁড়ানোর গুঞ্জনের মধ্যে থালাপতি বিজয় সম্প্রতি শেষ করেছেন তার কথিত শেষ ছবি ‘জানানায়গান’-এর শুটিং। সম্প্রতি রাজনৈতিক জনসভায় বিজেপি ও বিরোধী দলের সমালোচনা করে আলোচনায় এসেন।
এবার বিজয়ের সঙ্গে স্ত্রী সঙ্গীতা সর্ণলিংগমের সম্পর্ক নিয়ে চলমান বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই সম্প্রতি বিমানবন্দরে একসঙ্গে দেখা গেল তার স্ত্রী ও ছেলে জেসন সঞ্জয়কে।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবিতে দেখা যায়, বিজয়ের স্ত্রী সঙ্গীতা ও তাদের ছেলে জেসন সঞ্জয় বিমানবন্দরে একসঙ্গে উপস্থিত। তাদের সঙ্গে মেয়ে দিব্যা শাশাও রয়েছেন বলে জানা যায়। তবে তাকে ক্যামেরাবন্দি করা হয়নি। দীর্ঘদিন পর পরিবারটির কাউকে জনসম্মুখে দেখা গেল।
থালাপতি বিজয় ও সঙ্গীতা সর্ণলিংগমের বিয়ে হয় ১৯৯৯ সালের ২৫ আগস্ট। সঙ্গীতা একজন শ্রীলঙ্কান তামিল, যিনি প্রথমে বিজয়ের একজন ভক্ত ছিলেন। পরে তাদের বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে এবং পরিণয়ে।
তবে গত কয়েক মাস ধরে বিজয় ও সঙ্গীতার বিচ্ছেদের গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছে দক্ষিণ ভারতীয় বিনোদন অঙ্গনে। এ নিয়ে কোনও পক্ষই আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেয়নি। এমনকি অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণনের নামও এই গুঞ্জনের সঙ্গে জড়ানো হয়েছে, যদিও সেটিও অনির্ভরযোগ্য সূত্রের দাবি মাত্র।
বিজয়ের ছেলে জেসন সঞ্জয় ইতিমধ্যেই সিনেমায় কাজ শুরু করেছেন। শোনা যাচ্ছে, তিনি একটি ক্রীড়া ও অ্যাকশনধর্মী সিনেমার মাধ্যমে পরিচালনায় পা রাখতে চলেছেন। সেখানে প্রধান চরিত্রে থাকবেন সুন্দীপ কিশান। ছোটবেলাতেই বাবা বিজয়ের সঙ্গে ‘ভেট্টাইক্কারান’ ও ‘থেরি’ ছবিতে সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি ছিল তার।
বিজয়ের আসন্ন সিনেমা ‘জানানায়গান’ একটি রাজনৈতিক অ্যাকশনধর্মী ছবি। এতে তাকে একজন প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে দেখা যাবে। ছবিতে তার সহশিল্পী হিসেবে রয়েছেন পূজা হেগড়ে ও ববি দেওল। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন গৌতম বাসুদেব মেনন, প্রকাশ রাজ, নারায়ণ, প্রিয়ামণি, মামিতা বাইজু এবং আরও অনেকে।
চলচ্চিত্রটির সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন অনিরুদ্ধ রবিচন্দর। এটি বিজয়ের সঙ্গে তার পঞ্চম কাজ। এর আগে তারা একসঙ্গে কাজ করেছেন কাঠ্তি, মাস্টার, বিস্ট ও লিও ছবিতে।
সম্প্রতি, নির্মাতারা পরিচালক এইচ ভিনোথের জন্মদিন উপলক্ষে একটি বিশেষ ভিডিও প্রকাশ করেন। এর শেষ দৃশ্যে দেখা যায় কালো শার্টে বিজয়ের একটি শক্তিশালী উপস্থিতি। শোনা যাচ্ছে, ছবির অডিও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মালয়েশিয়ায় আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।
এছাড়া শোনা যাচ্ছে, পরিচালক লোকেশ কানাগারাজ, নেলসন দিলীপকুমার ও অ্যাটলিও ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে দেখা যেতে পারে।
এলআইএ/জিকেএস