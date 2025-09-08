জন্মদিনে নিজেকে গাড়ি উপহার দেন নুসরাত ফারিয়া

জন্মদিনে নিজেকে গাড়ি উপহার দেন নুসরাত ফারিয়া
নুসরাত ফারিয়া। আরজে হিসেবে শোবিজে যাত্রা করেছিলেন। তবে সময়ের স্রোতে নিজেকে তিনি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। বেশ কিছু সিনমো আজ জন্মদিন। হয়েছেন ঢালিউডে এ প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ। কেবল দেশেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের সিনেমাতেও বেশ দর্শকপ্রিয় নায়িকা তিনি।
আজ এই তারকার জন্মদিন। ১৯৯৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এই মডেল, সঞ্চালক ও অভিনেত্রী। জানা গেছে, তেমন কোনো জমকালো কিছু নয়, পরিবারের সঙ্গে রাজধানীর নিজের বাসাতে ঘরোয়া আয়োজনেই জন্মদিন উদযাপন করবেন তিনি।
নুসরাত ফারিয়া জানান, তিনি প্রথম জন্মদিন পালন করেছিলেন সাত বছর বয়সে। এরপর তেমনভাবে দিনটি সেলিব্রেট করা হয় না। তবে ২০১৩-১৪ ও ১৫ সালের দিকে খুব আগ্রহ নিয়ে জন্মদিন পালন করেছেন। সেই সময়টা ছিল তার সিনেমার ক্যারিয়ার গড়ার ব্যস্ততায় মুখর।
প্রতি জন্মদিনেই নিজেকে নিজে উপহার দিতে ভালোবাসেন নুসরাত ফারিয়া। তার ভাষ্য, ‘জন্মদিনে আমিই আমাকে গিফট করি। এটা আমার ভালো লাগে। ২০১৩ সালে আমি প্রথম গাড়ি কিনি। সেকেন্ড হ্যান্ড এক্স করোলা কিনেছিলাম। তখন তো অতো টাকা কামাতাম না। যাইহোক, গাড়িটা আমার জন্মদিনে আমাকে গিফট করেছিলাম। এরপর ২০১৮ সালে মার্সিডিজ কিনি। এটাও ছিল জন্মদিনে আমাকে দেওয়া আমার গিফট। এবারও নিজেকে কি দেয়া যায় ভাবছি।’
তবে সুস্থতা ও ভালো কাজের জন্য দর্শক, ভক্তদের কাছে দোয়া ও ভালোবাসা চেয়েছেন নায়িকা।
টিভি পর্দায় তাকে প্রথম দেখা যায় স্কুল শিক্ষার্থী হিসেবে। সেখানে তিনি বিটিভিতে স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। পরে রেডিও ও টিভিতে সঞ্চালক হিসেবে জনপ্রিয়তা পান। পাশাপাশি মঞ্চেও সক্রিয় ছিলেন। বর্তমানে ঢাকা ও কলকাতায় তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত নায়িকা।
২০১৫ সালে যৌথ প্রযোজনার ‘আশিকী’ সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন নুসরাত ফারিয়া। এরপর জিৎ, আরিফিন শুভ, শাকিব খান, অঙ্কুশ, বাপ্পী ও সিয়াম আহমেদসহ অনেক জনপ্রিয় নায়কের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।
কয়েক বছর আগে ‘পাটাকা’ শিরোনামের গানে গায়িকা হিসেবে অভিষেক করেন নুসরাত। এরপর গেয়েছেন ‘বুঝি না তো তাই’ শিরোনামের একটি গান। অভিনয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনেও জনপ্রিয় মুখ তিনি।
এলআইএ/জেআইএম