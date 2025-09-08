৪ বছর পর মুক্তি পাচ্ছে ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’

  2. বিনোদন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৬ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দীর্ঘ ৪ বছরের অপেক্ষার পর অবশেষে মুক্তির দিন চূড়ান্ত হলো ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ সিনেমার। মোস্তাফিজুর রহমান মানিক পরিচালিত সিনেমাটি আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২৬ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন নতুন প্রজন্মের দুই তারকা আদর আজাদ ও নিশাত নাওয়ার সালওয়া।

২০২১ সালে সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেলেও দীর্ঘদিন আলোর মুখ দেখেনি সিনেমাটি। অবশেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমার পোস্টার প্রকাশ করে পরিচালক জানান, প্রযোজক সমিতি থেকে মুক্তির অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর মুক্তি উপলক্ষে প্রস্তুতিও চলছে।

সিনেমাটিতে রোমান্স ও ফ্যান্টাসির মিশেলে এক স্বপ্নভঙ্গের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে রাজকন্যা আর বাস্তবতার জটিলতা মিশে যায় এক বিন্দুতে। এই জাদুকরী কাহিনির মূল আকর্ষণ আদর ও সালওয়ার রসায়ন।

এদিকে সিনেমার প্রচারণা ঘিরে নিশ্চুপ রয়েছেন ছবির দুই তারকা আদর ও সালওয়া। নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলেও নেই সিনেমা সংশ্লিষ্ট কোনো পোস্ট। এর কারণ কি তা এখনো স্পষ্ট নয়। আশা করা যাচ্ছে দ্রুতই তারা সিনেমার প্রচারে সরব হবেন।

ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন সুদীপ্ত সাঈদ খান। এম এস মুভিজের ব্যানারে নির্মিত সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন আলীরাজ, মারুফ আকিব, রেবেকা, চিকন আলী প্রমুখ।

