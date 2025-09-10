  2. বিনোদন

মোনালির সংসারে ভাঙনের সুর

প্রকাশিত: ০৬:৩৭ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মোনালি ঠাকুর।

‘সাওয়ার লুন’ খ্যাত জনপ্রিয় গায়িকা মোনালি ঠাকুর। বাঙালি এই তারকা অভিনয় করেও প্রশংসা পেয়েছেন। এবার তিনি আলোচনায় এসেছেন সংসার ভাঙার গুঞ্জনে। তার স্বামী মাইক রিচটার থেকে বিচ্ছেদ নিতে যাচ্ছেন তিনি, এমন খবর ছড়িয়েছে ভারতের গণমাধ্যমে।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি রহস্যজনক পোস্ট শেয়ার করার পর থেকেই এই প্রশ্ন ঘুরছে অনুরাগীদের মনে। কেউ কেউ বলছেন, সম্পর্ক ভাঙনের ইঙ্গিত দিয়েছেন গায়িকা নিজেই।

মোনালি ঠাকুর ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি শেয়ার করেন যার ক্যাপশনে ছিল শুধু দুটি শব্দ, ‌‘The Reason’। যদিও এটি কোনো স্পষ্ট বার্তা নয়, তবুও নেটিজেনদের একাংশ মনে করছে এটি হয়তো তার দাম্পত্যজীবনের টানাপোড়েনেরই প্রকাশ।

এই পোস্টের পরই মোনালির ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল ঘেঁটে দেখা যায়, তিনি আর স্বামী মাইক রিচটারকে অনুসরণ করছেন না। ফলে ডিভোর্সের গুঞ্জন আরও জোরালো হয়েছে।

এখনো পর্যন্ত মোনালি বা মাইক কেউই বিচ্ছেদ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেননি। কেউ কেউ বিষয়টিকে গুজব বলেই উড়িয়ে দিচ্ছেন। তবে অনেক অনুরাগীই মোনালির সাম্প্রতিক গান এবং পোস্টগুলোর মাধ্যমে তাকে বেশ আবেগপ্রবণ ও বিষণ্ন মনে করছেন।

মোনালি ঠাকুর এবং সুইজারল্যান্ডের রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী মাইক রিচটার ২০১৭ সালে গোপনে বিয়ে করেন। তবে তাদের বিবাহের খবর ২০২০ সালে প্রথমবার প্রকাশ্যে আসে। তখনই জানা যায়, তারা বহুদিন ধরেই একসঙ্গে আছেন।

সংসার ভাঙনের জল্পনার মধ্যেই মোনালি ঠাকুর প্রকাশ করেন তার নতুন একক গান ‘এক বার আবার’। গানটি মেলোডি ধাঁচের, আবেগপ্রবণ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত বলে জানিয়েছেন শিল্পী। এই গান এখন বিভিন্ন মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

