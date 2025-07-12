৪০ কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় নির্মাতা গ্রেফতার

৪০ কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় নির্মাতা গ্রেফতার
আইভিএফ জালিয়াতি মামলায় বলিউডের আলোচিত নির্মাতা বিক্রম ভাটকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ-এমন দাবি উঠেছে বিভিন্ন ভারতীয় প্রতিবেদনে। লুকআউট নোটিশ জারির ঠিক এক সপ্তাহ পরই তাকে গ্রেফতার করা হয়।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজস্থান ও মুম্বাই পুলিশের যৌথ অভিযানে মুম্বাইয়ে তার শ্যালিকার বাড়ি থেকে বিক্রম ভাটকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে উদয়পুরে নেওয়ার জন্য বান্দ্রা আদালতে ট্রানজিট রিমান্ড চাওয়া হবে বলে জানা গেছে।
এর আগে উদয়পুর পুলিশ বিক্রম ভাট, তার স্ত্রী শ্বেতাম্বরি ভাটসহ মোট আটজনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করে। অভিযোগ- তারা ইন্দিরা গ্রুপ অব কোম্পানিজের প্রতিষ্ঠাতা ড. অজয় মুরদিয়ার সঙ্গে প্রায় ৩০ কোটি রুপি প্রতারণা করেছেন (বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৪০ কোটি টাকারও বেশি)। অভিযুক্তদের ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়।
প্রায় ২০ দিন আগে উদয়পুরের ভোপালপুরা থানায় এই আটজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে- প্রয়াত স্ত্রীর জীবন অবলম্বনে একটি বায়োপিক নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন ড. মুরদিয়া। সেই উদ্দেশ্যে তিনি দিনেশ কাটারিয়ার পরামর্শে মুম্বাইয়ের বৃন্দাবন স্টুডিওতে গিয়ে বিক্রম ভাটের সঙ্গে দেখা করেন।
সেখানেই বিক্রম ভাট দাবি করেন, তিনি পুরো প্রকল্পের দায়িত্ব নেবেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠাতে বলেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, তার স্ত্রী শ্বেতাম্বরি ও কন্যা কৃষ্ণা এই প্রকল্পের সহযোগী হিসেবে যুক্ত আছেন এবং শ্বেতাম্বরির নামে ‘ভিএসবি এলএলপি’ নামে একটি সংস্থাও রেজিস্টার্ড রয়েছে।
এদিকে কয়েক মাস আগেই ব্যক্তিগত জীবনে নেমে আসে শোকের ছায়া। সেপ্টেম্বরে মা বর্ষা ভাটকে হারান পরিচালক। প্রবীণ ভাটের স্ত্রী বর্ষা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন এবং বহু অঙ্গ বিকল হয়ে মৃত্যু হয় তার।
অন্যদিকে বিক্রম ভাট সম্প্রতি তার নতুন হরর ছবি ‘হন্টেড: ঘোস্টস অব দ্য পাস্ট’ নিয়ে কাজ করছিলেন। ‘রাজ’, ‘১৯২০’, ‘হন্টেড’- হরর ঘরানায় তার নির্মিত একাধিক ছবিই জনপ্রিয়। তবে নতুন এই জালিয়াতি মামলা তার সামনে বড় সংকট তৈরি করেছে।
