২ দিনে কত আয় করেছে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’

২ দিনে কত আয় করেছে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’
আইনি জটিলতা ও বিভিন্ন বিতর্ক পেরিয়ে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) মুক্তি পেয়েছে রণবীর সিং অভিনীত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। মুক্তির পরই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে সিনেমাটি। প্রথম দিনে আয় করেছে ২৪ দশমিক ৫ কোটি রুপি। শনিবার এই অঙ্ক আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ কোটিতে। দুদিন মিলিয়ে ‘ধুরন্ধর’র মোট রোজগার এখন ৫২ দশমিক ৫ কোটি রুপি।
ভারতের চলচ্চিত্র বাণিজ্য বিশ্লেষকদের ধারণা, আজ (৭ ডিসেম্বর) আয় আরও বাড়তে পারে। তিন দিন শেষে ছবিটির সংগ্রহ ৮৫ কোটির ঘর পার করাই সময়ের ব্যাপার।
মুক্তির আগেই টিজার ও ট্রেলার দেখে দর্শকের আগ্রহ তুঙ্গে। অগ্রিম বুকিংয়েও ছিল ব্যাপক সাড়া। সেই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার ভারতজুড়ে পাঁচ হাজার স্ক্রিনে মুক্তির পর প্রত্যাশা পূরণে কোনো কমতি রাখেনি ‘ধুরন্ধর’। প্রথম দিন থেকেই দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসায় ভাসছে রণবীরের অভিনয়। পাশাপাশি অক্ষয় খান্না ও আর মাধবনের চরিত্রও ব্যাপক আলোচনা তৈরি করেছে।
দর্শকের কথায়, ‘পদ্মাবত’র খিলজির পর এবার ‘ধুরন্ধর’-এ রণবীর দেখালেন অন্য রূপের দাপুটে অভিনয়। রহমান ডাকাইতের চরিত্রে অক্ষয় খান্না এবং আইএসআই মেজর ইকবালের স্বল্প স্ক্রিনটাইমে অর্জুন রামপালের উপস্থিতি ছাপ ফেলেছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল-প্রাণিত চরিত্রে মাধবনও মুগ্ধ করেছেন দর্শককে। ছবিতে রয়েছেন সঞ্জয় দত্তও।
আরও পড়ুন:
আবারও আইনি জটিলতায় শাহরুখপুত্র আরিয়ান খান
সৌদি আরবে গিয়ে সংসার নিয়ে ঐশ্বরিয়ার স্পষ্ট বার্তা
খ্যাতিমান শিল্পীদের একসঙ্গে পাওয়া, শক্তিশালী ট্রেলার-টিজারের প্রভাব এবং দর্শকের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে ‘ধুরন্ধর’। উপার্জনের গ্রাফ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, যা ব্লকবাস্টারের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
এমএমএফ