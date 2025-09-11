বই পড়ে, কুকুরের সঙ্গে গল্প করে কাটছে জ্যোতিকা জ্যোতির

বই পড়ে, কুকুরের সঙ্গে গল্প করে কাটছে জ্যোতিকা জ্যোতির
ঘটা করে জন্মদিন উদ্যাপন কখনই করেন না অভিনেত্রী জ্যোতিকা জ্যোতি। প্রিয়জনদের আবদারেও সেই ধারাবাহিকতা ভাঙেননি তিনি। আর দশটা দিনের মতো আজও ঘরের কাজ করতে করতে দিনটা কাটাবেন।
কীভাবে উদ্যাপন করবেন জন্মদিন? জানতে চাইলে জ্যোতিকা জ্যোতি বলেন, ‘কাছের মানুষরা ছোট করে আয়োজন করতে চেয়েছিল। আমি মানা করে দিয়েছি। কাজ করতে করতে দিনটা কেটে যাক।’
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন অভিনেত্রী জ্যোতিকা জ্যোতি। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রথমবার কর্মস্থলে গিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন তিনি। সেই থেকে তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি। তবে ফেসবুকে সরব এই অভিনেত্রী একাকী জীবনযাপনের কথা জানিয়েছেন বন্ধু ও অনুরাগীদের। কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি আর আমার কুকুর গল্প করি, বই পড়ি।’ কোনো কাজ করছেন না? জ্যোতি বলেন, ‘আমাকে তো ব্যান করে দিয়েছে। আমাকে কেউ আর কাজে নেবে না। জানি না এই অবস্থা কতদিন থাকবে।’
২০০৪ সালে লাক্স-আনন্দধারা ফটোজেনিক প্রতিযোগিতায় সেরা দশ-এ জায়গা করে নিয়েছিলেন জ্যোতি। সারাহ বেগম কবরীর ‘আয়না’ ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান তিনি। এরপর একে একে ‘নন্দিত নরকে’, ‘জীবনঢুলী’, ‘রাবেয়া’, ‘অনিল বাগচীর একদিন’, ‘লাল মোরগের ঝুটি’সহ বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। কাজ করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ছবি ‘রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত’তে। সেখানে তার বিপরীতে নায়ক ছিলেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। জ্যোতি অভিনীত নাটকের মধ্যে রয়েছে ‘একটি ঝড়াক্রান্ত শেফালী গাছ’, ‘স্বপ্নবুনন’, ‘রংটা ধূসর ছিলো’, ‘মুক্তাহীন ঝিনুক’, ‘ভালোবাসার লাল পিঁপড়ে’, ‘স্বপ্ন দেখার সাহস’, ‘মুক্তি’ উল্লেখযোগ্য।
এমআই/আরএমডি