‘মানবিক মানুষের সংখ্যা কমছে’, ছেলেকে চঞ্চলের উষ্ণ আশীর্বাদ
ষোলো পেরিয়ে সতেরোতে পা রাখলো অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর ছেলে শৈশব রোদ্দুর শুদ্ধ। আজ ওর জন্মদিন। বাবার মতো অভিনয়েও হাতেখড়ি হয়েছে শুদ্ধর। জন্মদিনে আশীর্বাদ জানিয়ে ছেলের উদ্দেশে চঞ্চল দিয়েছেন এক উষ্ণ বার্তা।
ফেসবুকে ছেলে শুদ্ধ, স্ত্রী শান্তা চৌধুরীসহ একটি ছবি পোস্ট করেছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন বাবু, শৈশব রোদ্দুর শুদ্ধ। তোমাকে বুকেপিঠে, আদরে-সোহাগে আগলে রাখা ১৬টা বছর। এটাই বাবা-মা হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বড় সুখ। এরপর ১৭, ১৮, ১৯, ২০…! এখন আর এগুলো শুধু সংখ্যা নয়, দায়িত্ব আর নিজেকে গড়ে তোলার সিঁড়ি। যতটা সম্ভব উপরে উঠে যেও, কখনো নীচে নেমো না। দুনিয়া জুড়ে দিন দিন মানবিক মানুষের সংখ্যা কমছে। চেষ্টা করো ভালো মানুষ হতে। অনেক অনেক আদর বাবু।’
আগেও বাপ-ছেলের ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল ফেসবুকে, কুড়িয়েছিল ভক্তদের প্রশংসা। তাদের সাধারণ জীবনাচার, ছেলে বইতে চঞ্চলের মলাট পরিয়ে দেওয়া, একসঙ্গে আড্ডা খুনসুটি ভালোবাসা ছড়িয়েছিল মানুষের মাঝে। জন্মদিনের পোস্টটিও বিশেষভাবে নজর কেড়েছে চঞ্চলভক্তদের। ভক্তদের পাশাপাশি বিনোদন অঙ্গনের শিল্পীদের অনেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শুদ্ধকে।
বর্তমানে নবম শ্রেণিতে পড়ছে শুদ্ধ। ২০২২ সালে ঈদের নাটক ‘সুশীল ফেমেলি’তে প্রথম অভিনয় করে শুদ্ধ। দীপু হাজরা পরিচালিত ওই নাটকে অভিনয় প্রসঙ্গে চঞ্চল বলেছিলেন, ‘শুদ্ধর ইচ্ছা আছে অভিনয়ের। ওকে শুটিং দেখতে হবে, অভিনয়টা শিখতে হবে। চঞ্চল চৌধুরীর ছেলে বলে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েই সহজে অভিনেতা হয়ে যাবে, ব্যাপারটা এ রকম নয়। তবে ওর দেখাটা শুরু হলো। যদি ওর যোগ্যতা ও নিয়তি আমার মতো ওকেও ক্যামেরার সামনে নিয়ে আসে, তখন হয়তো আজকের ছবিগুলো একদিন ইতিহাস হয়ে যাবে।’
চঞ্চল চৌধুরী বাংলাদেশের স্বনামধন্য অভিনেতা। বলা হয়ে থাকে, চঞ্চল হচ্ছে সেই অভিনেতা যার প্রতিটি সিনেমা সুপারহিট। সেসবের মধ্যে রয়েছে ‘মনপুরা’, ‘আয়নাবাজি’, ‘দেবী’ ‘হাওয়া’। এ ছাড়া টেলিভিশন ও ওটিটিতে বেশ কিছু ধারাবাহিকে কাজ করেছেন তিনি। করেছেন অগুণতি খণ্ডনাটক। মঞ্চে অভিনয় করে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছেন চঞ্চল। মঞ্চে কাজ করার সুবাদে দারুণ কণ্ঠের অধিকারী চঞ্চলের গাওয়া বেশ কিছু গান মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। বর্তমানে চঞ্চল চৌধুরী কাজ করছেন রেদওয়ান রনি পরিচালিত ‘দম’ সিনেমায়।
