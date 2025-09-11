হৃদরোগে আক্রান্ত শাবানার স্বামী
ঢাকাই সিনেমার কিংবদন্তি অভিনেত্রী শাবানার স্বামী ও প্রখ্যাত প্রযোজক ওয়াহিদ সাদিক সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রায় তিন সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে তিনি হার্ট অ্যাটাকের শিকার হন। এরপর জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তার হৃদযন্ত্রে দুটি ব্লক ধরা পড়ে। দ্রুত দুটি হার্ট স্টেন্ট পরানো হয় তাকে।
বর্তমানে ওয়াহিদ সাদিক যুক্তরাষ্ট্রের নিজ বাসায় চিকিৎসকদের পরামর্শে বিশ্রামে রয়েছেন। এক গণমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘তিন সপ্তাহ আগে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়। হাসপাতালে ভর্তি হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দুটি ব্লক ধরা পড়ে। পরে স্টেন্ট বসানো হয়। এখন চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী বিশ্রামে আছি। এক মাসের মতো রেস্ট নিতে বলেছেন।’
এদিকে সাম্প্রতিক কিছু গুঞ্জনে দাবি করা হচ্ছিল, শাবানা বাংলাদেশে ফিরেছেন। তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুয়া বলে জানান ওয়াহিদ সাদিক। তিনি বলেন, ‘এই অবস্থায় দেশে ফেরার প্রশ্নই আসে না। মাস দুয়েক আগে দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু জরুরি কিছু কাজ পড়ে যাওয়ায় যাওয়া হয়নি। এরপর আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। এখন আপাতত দেশের কথা ভাবছি না।’
উল্লেখ্য, শাবানা ও ওয়াহিদ সাদিক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে বসবাস করছেন। প্রায় পাঁচ বছর আগে স্বামীসহ ঢাকায় এসেছিলেন অভিনেত্রী। এরপর আর দেশে ফেরা হয়নি।
শাবানার দীর্ঘ ও সফল অভিনয় ক্যারিয়ারের শেষ ছবি ছিল আজিজুর রহমান পরিচালিত ‘ঘরে ঘরে যুদ্ধ’। এটি মুক্তি পায় ১৯৯৭ সালে। সেই সময়ই তিনি হঠাৎ করে রূপালি পর্দা থেকে সরে দাঁড়ান। পরে পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হন।
শুধু অভিনয়ে নয়, শাবানা তার কর্মজীবনে বারবার প্রমাণ করেছেন নিজের আবেদন। আড়ালে থেকেও তিনি আজও দর্শকদের হৃদয়ে অনন্য স্থান দখল করে আছেন।
