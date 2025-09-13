  2. বিনোদন

প্রয়াত নির্মাতা সোহানকে শ্রদ্ধা জানালেন সহকর্মীরা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চলচ্চিত্রকার সোহানুর রহমান সোহানের সমাধিতে চলচ্চিত্রের স্বজনেরা

‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ সিনেমার প্রয়াত নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহানের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী আজ। এ দিন টাঙ্গাইলে তার সমাধিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তার চলচ্চিত্রের সহকর্মীরা।

আজ (১৩ সেপ্টেম্বর) শনিবার ‘প্রেমের তাজমহল’ সিনেমার নির্মাতা গাজী মাহবুবের নেতৃত্বে টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় কবরস্থানে যান নির্মাতা ছটকু আহমেদ, ওয়াকিল আহমেদ, আবু মুসা দেবু, ফজলে হক, সায়মন তারিক, রাসেল আহমেদ, অভিনয়শিল্পী রুমানা ইসলাম মুক্তি, সনি রহমান, দ্বীন ইসলাম, কে এ নিলয়, রবিউল ইসলাম রবি, চিত্রগ্রাহক সবুজ প্রমুখ। এ সময় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকেও সোহানের সমাধিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি চলচ্চিত্র পরিবারের পক্ষ থেকে তার রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ছটকু আহমেদ বলেন, ‘টাঙ্গাইলে সোহান ভাইয়ের কবরে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে শান্তি লাগছে। খুব ইচ্ছে ছিল এক দিন তার কবর দেখতে আসবো।’ রুমানা ইসলাম মুক্তি বলেন, ‘সোহান মামাকে ছোটবেলা থেকে চিনি। আমাদের বাসায় তার যাতায়াত ছিল। মামি (সোহানের স্ত্রী) মাকে প্রায়ই বলতেন, সোহান আমাকে ভালোবাসে না, সারাক্ষণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মামি মারা যাওয়ার পরদিন সোহান মামা মারা গেলেন। মামি বেঁচে থাকলে বুঝতে পারতেন, মামা তাকে কতটা ভালোবাসতেন। তাদের মৃত্যুর কিছুদিন পরই তার মেয়ে সৃষ্টি মারা গেছেন। তাদের তিন জনের জন্য দোয়া চাই।’

জীবনসঙ্গী প্রিয়া রহমানের মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা না পেরুতেই ১৩ সেপ্টেম্বর মারা যান সোহানুর রহমান সোহান। তার উল্লেখযোগ্য সিনেমা হচ্ছে ‘আমার ঘর আমার বেহেশত’, ‘আমার দেশ আমার প্রেম’, ‘অনন্ত ভালোবাসা’, ‘স্বজন’, ‘আমার জান আমার প্রাণ’, ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’, ‘কোটি টাকার প্রেম’, ‘সে আমার মন কেড়েছে’, ‘দ্য স্পিড’, ‘লোভে পাপ পাপে মৃত্যু’ প্রভৃতি।

এমআই

