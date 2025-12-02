কেন বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে বের হতে বললেন অমিতাভ রেজা

কেন বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে বের হতে বললেন অমিতাভ রেজা
বিয়ে করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন দেশের জনপ্রিয় নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরী। ঢাকায় ফিরেই আগের পরিচিত যানজট তাকে আবারও নাড়া দিল। যেমনটা তিনি প্রায়ই করে থাকেন তেমনি এবারও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢাকার ভয়াবহ যানজটকে নিয়ে মজার ছলে একটি পোস্ট করেছেন তিনি। সেটি নেটিজেনদের নজর কেড়েছে।
বুধবার দুপুরে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ঢাকার জ্যাম নিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক আপডেট দেন অমিতাভ রেজা। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘সবার জন্য সুখবর। এয়ারপোর্ট থেকে বাড্ডা পর্যন্ত এক বিশাল কার পার্কিংয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। চলে আসুন। কিন্তু বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে আসবেন, সাথে হালকা শুকনো খাবার আর বদনা থাকলে ভালো।’
আরও পড়ুন
৬৬ বছরেও অনবদ্য সুবর্ণা মুস্তাফা
যে কারণে ‘হঠাৎ বৃষ্টি’র রিমেক থেকে সরে দাঁড়ালেন ছটকু আহমেদ
পোস্টের শেষে তিনি যুক্ত করেন হ্যাশট্যাগ উত্তরাজ্যামসংঘ। এই পোস্টে মূলত উত্তরা-বাড্ডা রুটের ভয়াবহ যানজটকে রসিকতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন অমিতাভ।
অনেকেই তার পোস্টে মজার মন্তব্য করতে থাকেন। অভিনেত্রী সাদিয়া আইমান লিখেছেন, ‘ফিরে আসায় স্বাগতম।’
এর আগে অমিতাভ রেজা ফেসবুকে যানজটকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি পোস্ট করে ভাইরাল হয়েছিলেন। তার স্বকীয় রসিকভঙ্গি, ব্যঙ্গ আর সামাজিক ইস্যুকে সহজভাবে তুলে ধরার ক্ষমতা দর্শকদের কাছে সবসময়ই জনপ্রিয়।
এদিকে তৃতীয়বার বিয়ে করছেন অমিতাভ রেজা। বউয়ের নাম মুশফিকা মাসুদ। তিনি পেশায় চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক। এর আগে তিনি অভিনয়শিল্পী নওরীন হাসান খান জেনী ও মিম রশিদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের দুজনের সঙ্গে দাম্পত্যজীবনের ইতি ঘটেছে অনেক আগেই।
এমআই/এলআইএ/জেআইএম