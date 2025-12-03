বাগদান সেরেছেন মাইলি সাইরাস, গুঞ্জন তুঙ্গে
হলিউড তারকা মাইলি সাইরাস জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রাখতে যাচ্ছেন। এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে তার সাম্প্রতিক উপস্থিতি। ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ ছবির প্রিমিয়ারে তিনি হাজির হন প্রেমিক ম্যাক্স মোরান্ডোকে সঙ্গে নিয়ে। বেশ কিছুদিন পর এই জুটিকে একসঙ্গে লাল গালিচায় দেখা গেল।
তবে শুধু তাদের উপস্থিতি নয়, মাইলির বাম হাতের আঙুলে থাকা ঝলমলে হীরের আঙটিও নজর কাড়ে সবার।
প্রিমিয়ারের দিন থেকে শুরু করে জন্মদিনের ছবিতেও মাইলির হাতে একই আঙটি দেখা গেছে। ঠিক এরপর থেকেই ভক্তদের মধ্যে গুঞ্জন, তবে কি বাগদান সেরেছেন মাইলি? পাত্র ম্যাক্স। তবে এখনো এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি দুই তারকার কেউই।
লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠানে দু’জনকে বেশ আপনভাবেই ছবি তুলতে দেখা যায়। দু’জনই কালো পোশাকে হাজির হন। ম্যাক্স ছিলেন সাদা শার্টের ওপর কালো টাক্সিডোতে, আর মাইলি পরেছিলেন ঝলমলে গাউন। মাইলির গলায় হীরের হার, কানে দুল এবং হাতে কয়েকটি আঙটি। সব মিলিয়ে ছিল পরিপাটি সাজ।
মাইলি ও ম্যাক্সের সম্পর্কে জল্পনা শুরু হয় ২০২১ সালে। এরপর বহুবার একসঙ্গে দেখা গেছে তাদের। গত বছর তারা একই ছাদের নিচে বসবাস শুরু করেছেন বলেও জানা যায়।
এখন দেখার বিষয়, জ্বলজ্বলে সেই আঙটি কি সত্যিই বাগদানের ইঙ্গিত, নাকি কেবলই আভিজাত্যের অলংকার। তাদের ভক্তরা অপেক্ষায় আছেন বিয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার।
এলআইএ