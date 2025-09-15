এমি অ্যাওয়ার্ডসে ঝড় তুলল নেটফ্লিক্সের ‘অ্যাডোলেসেন্স’

এমি অ্যাওয়ার্ডসে ঝড় তুলল নেটফ্লিক্সের ‘অ্যাডোলেসেন্স’
বাংলাদেশ সময় আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালে লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়েছে টেলিভিশন দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অনুষ্ঠান ৭৭তম এমি অ্যাওয়ার্ডস। এবারের আসর উপস্থাপনা করেন কৌতুকাভিনেতা নেট বারগেৎজি।
এবার সর্বাধিক ২৭টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিল সাই-ফাই ড্রামা সিরিজ ‘সেভারেন্স’। তবে আসরের সবচেয়ে বড় চমক নিয়ে এসেছে নেটফ্লিক্সের আলোচিত সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’। সিরিজটি একাই জিতে নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি পুরস্কার।
এর মধ্যে রয়েছে সেরা সীমিত সিরিজের পুরস্কার। এছাড়াও সিরিজটি সেরা প্রধান বিভাগে অভিনেতা স্টিফেন গ্রাহাম, সেরা পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে ওয়েন কুপার, সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী বিভাগে এরিন ডোহার্টি, সেরা চিত্রনাট্য (সীমিত সিরিজ) বিভাগে জ্যাক থর্ন ও স্টিফেন গ্রাহাম পুরস্কার জিতেছেন।
এমি’র এবারের আসরে তাই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ‘অ্যাডোলেসেন্স’। সমালোচকরা বলছেন, বৈচিত্র্যময় গল্প বলার ধরণ এবং শক্তিশালী অভিনয়ের কারণে সিরিজটি দর্শক ও বিচারকদের সমানভাবে মুগ্ধ করেছে।
এক নজরে ৭৭তম এমি অ্যাওয়ার্ডস
ড্রামা সিরিজ: ‘দ্য পিট’
কমেডি সিরিজ: ‘দ্য স্টুডিও’
লিমিটেড বা অ্যানথোলজি সিরিজ: ‘অ্যাডোলেসেন্স’
অভিনেতা (ড্রামা সিরিজ): নোয়া হয়াইল, ‘দ্য পিট’
অভিনেতা (কমেডি সিরিজ): সেঠ রোগেন, ‘দ্য স্টুডিও’
অভিনেতা (লিমিটেড/অ্যানথোলজি সিরিজ): স্টিফেন গ্রাহাম, ‘অ্যাডোলেসেন্স’
অভিনেত্রী (ড্রামা সিরিজ): ব্রিট লোয়ার, ‘সেভারেন্স’
অভিনেত্রী (কমেডি সিরিজ): জিন স্মার্ট, হ্যাকস
অভিনেত্রী (লিমিটেড সিরিজ/মুভি): ক্রিস্টিন মিলিওতি, ‘দ্য পেঙ্গুইন’
পরিচালক (ড্রামা সিরিজ): অ্যাডাম র্যানডাল, ‘স্লো হর্সেস’ (‘হ্যালো গুডবাই’)
পরিচালক (কমেডি সিরিজ): সেঠ রোগেন ও ইভান গোল্ডবার্গ, ‘দ্য স্টুডিও’ (‘দ্য অনার’)
পরিচালক (লিমিটেড সিরিজ): ফিলিপ বারান্তিনি, ‘অ্যাডোলেসেন্স’
এলআইএ/জেআইএম