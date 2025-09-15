রানিরা কাউকে অনুসরণ করে না : অপু বিশ্বাস
রানিরা কাউকে অনুসরণ করে না, ফেসবুকে একটি রিল ভিডিওতে এমন এক স্লোগান ছড়িয়ে দিয়েছেন ঢালিউডের জনপ্রিয় নায়িকা অপু বিশ্বাস। নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বেশ সরব থাকেন। মাঝেমধ্যেই আলোচনায় আসেন ভিন্ন ভিন্ন লুকে ধরা দিয়ে।
এবার ব্রাইডাল লুকে দেখা গেছে অপু বিশ্বাসকে। একটি রিল ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি। সেখানে কানে দুল খোপায় ফুল ও সাদা পোশাকের উপর চুমকি পরা ব্রাইডাল লুকে ধরা দিয়েছেন নায়িকা। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘রানিরা কাউকে অনুসরণ করে না, তাদের রাজকীয় আভিজাত্যই অন্যদের আকৃষ্ট করে।’
অপু বিশ্বাস : ফেসবুক থেকে নেয়া
রিলে অপুর মুগ্ধতা ছড়ানো উপস্থিতি নজর কেড়েছে নেটিজেনদের। তার অনুরাগীরা সেটি যে বেশ পছন্দ করেছেন তা বোঝা যাচ্ছে ভিডিওটিতে হাজার হাজার রিয়েক্ট ও মন্তব্যে।
অপু বিশ্বাস শাকিব খানের বিপরীতে ‘কোটি টাকার কাবিন’ সিনেমা দিয়ে ২০০৬ সালের পরিচিত পান। এর আগে ‘কাল সকালে’ সিনেমায় পার্শ্ব চরিত্র দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু হয় তার। সিনেমাটি পরিচালনা করেন আমজাদ হোসেন। এরপর শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে নিয়মিত হোন অপু বিশ্বাস। প্রায় ৭২টির মতো সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেছেন তারা। বেশিরভাগই পেয়েছে ব্যবসায়িক সাফল্য।
সন্তান-সংসার সামলে এখনো কাজ করে যাচ্ছেন অপু বিশ্বাস।
