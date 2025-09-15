যুক্তরাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তি চেয়ে ভাইরাল অভিনেত্রী

যুক্তরাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তি চেয়ে ভাইরাল অভিনেত্রী
ফিলিস্তিনের মুক্তি চেয়ে ভাইরাল হয়েছেন আমেরিকান অভিনেত্রী হান্না আইনবাইন্ডার। লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে বাংলাদেশ সময় সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত হলো ৭৭তম এমি অ্যাওয়ার্ডস। এ আসরে কমেডি সিরিজ ‘হ্যাক্স’-এ অভিনয়ের জন্য প্রথমবারের মতো এমি জিতে নিলেন হান্না আইনবাইন্ডার। পুরস্কার হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তি চেয়ে নিজের বক্তব্য রাখেন তিনি। তার সেই বক্তব্য নিমিষেই ভাইরাল হয়ে পড়েছে।
এমি অ্যাওয়াডর্সে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেছে তার বক্তব্য। অবশ্য সেটি সরাসরি সম্প্রচার থেকে সেন্সর করা হয়েছে।
প্রথমে রসিক ভঙ্গিতেই বক্তব্য শুরু করেন আইনবাইন্ডার। অতীতের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘আমি আসলে মনে করতাম বারবার হারা আরও আনন্দের ব্যাপার। তবে পুরস্কার পাওয়াটাও দারুণ! এটাও একধরনের পাঙ্ক রক।’
তিনি ধন্যবাদ জানান নির্মাতা জেন স্ট্যাটস্কি, পল ডাব্লিউ ডাউনস ও লুসিয়া আনিয়েলোকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সহ-অভিনেত্রী জিন স্মার্টের প্রতিও। তাকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, ‘জিন স্মার্টের উষ্ণতায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারাই আমার সৌভাগ্য।’
তবে বক্তব্যের শেষ মুহূর্তে তিনি যুক্ত করেন রাজনৈতিক বার্তা। আইনবাইন্ডার বলেন, ‘গো বার্ডস, ধ্বংস হোক আইস (অভিবাসন দমন সংস্থা), আর মুক্ত হোক ফিলিস্তিন।’
তিনি গায়ে জড়িয়েছিলেন গাজায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির দাবিতে শিল্পীদের সংহতির প্রতীক লাল রঙের আর্টিস্টস ফর সিসফায়ার ব্যাজ। এ কারণেই তার বক্তব্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এবং শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। পরে তার বক্তব্য অনুষ্ঠান থেকে সেন্সর করা হয়।
এলআইএ/জেআইএম