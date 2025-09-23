জাতীয় পুরস্কারে একত্রে বুড়ো ‘রাহুল’ ও ‘টিনা’, গৌরির উষ্ণ পোস্ট

জাতীয় পুরস্কারে একত্রে বুড়ো ‘রাহুল’ ও ‘টিনা’, গৌরির উষ্ণ পোস্ট
রাহুল আর টিনার কথা মনে পড়ে? সেই ‘কুচ কুচ হোতা হ্যায়’ ছবির দুই চরিত্র। ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের অনুষ্ঠানে দুজনকে পাওয়া গেল একত্রে। একসঙ্গে কত হিট গানে তারা নেচেছেন, ঠোঁট মিলিয়েছেন, দর্শকের হৃদয়ে করে নিয়েছেন স্থায়ী আবাস। বুড়ো হয়েছেন দুজনই, কিন্তু স্মৃতিতে আজও তরুণ এ দুই তারকা। বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় এই জুটি একমঞ্চ থেকে গ্রহণ করলেন দেশটির জাতীয় পুরস্কার, প্রথমবার।
‘মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে’ ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন রানী মুখার্জি। শাহরুখ খান যৌথভাবে সেরা অভিনেতা হিসেবে পেয়েছেন ‘জাওয়ান’ ও বিক্রান্ত ম্যাসি ‘টুয়েলভথ ফেল’-এর জন্য। নায়ক শাহরুখ ও নায়িকা রানীকে এই আয়োজনে একত্রে দেখে ভীষণ অনুপ্রাণিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছেন উপস্থিত সবাই। এমনকি শাহরুখের ভক্তরা সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক পোস্ট করে প্রিয় অভিনেতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে নাম ঘোষণার সময় শাহরুখ প্রসঙ্গে বলা হয়, ‘যে মানুষটির হাসি সীমান্ত পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যার সংলাপ আমাদের সবার মুখের ভাষা হয়ে গেছে, তিনি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তার প্রথম জাতীয় পুরস্কার। দিল্লির থিয়েটার থেকে বৈশ্বিক তারকাখ্যাতি অর্জনে তিনি নিজেই এক অনন্য গল্প। ‘ম্যায় কৌন হু, ক্যা হুঁ, ইয়া সির্ফ জওয়ান হুঁ’? জবাব সহজ। তিনি শুধু জাতীয় পুরস্কারজয়ী নন, তিনি শিল্পকলার রাজা।’
গৌরি খানের পোস্ট করা ছবিতে শাহরুখ খান
বিকেলে পুরস্কার গ্রহণের জন্য বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় স্বামীর একটি ছবি পোস্ট করেন গৌরি খান। সেখানে শাহরুখকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লেখেন, ‘কী দারুণ এক যাত্রা এটা ছিল শাহরুখ। জাতীয় পুরস্কার জেতার জন্য অভিনন্দন! তুমি সত্যিই এর যোগ্য… এটা তোমার বহু বছরের কঠোর পরিশ্রম আর একনিষ্ঠতার ফল। অ্যাওয়ার্ডটা রাখার জন্য বাড়িতে একটি বিশেষ বেদী ডিজাইন করছি।’ শাহরুখ খানের ফ্যান ক্লাব পোস্ট করেছে, দেশ আজ উদযাপন করছে ভারতের গর্ব, পদ্মশ্রী, শ্রদ্ধেয় শাহরুখ খানকে — যিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রে ৩৩ বছরের ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা অভিনেতার সম্মান অর্জন করলেন।
অবশ্য খবরটি প্রকাশের পর থেকেই বলিউডে শুরু হয়েছিল আলোচনা। দর্শক থেকে সমালোচক সবাই বলছিলেন, পুরস্কার তাদের প্রাপ্যই ছিল। কারণ শুধু অভিনয় নয়, গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে তারা তাদের কেমিস্ট্রি দিয়ে মানুষকে হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন এবং ভাবিয়েছেন। সেই বিখ্যাত সিনেমা ‘কুচ কুচ হোতা হ্যায়’ থেকে সাম্প্রতিক সব কাজে তারা প্রমাণ করেছেন নিজেদের।
এই পুরস্কার শুধু শাহরুখ ও রানীর ভক্তদের জন্যও আনন্দের। কারণ এই জুটির সাফল্য মানে হলো দর্শকদের শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের বহু স্মৃতির পুনর্জাগরণ। তাদের এই অর্জন উদযাপনে ব্যস্ত গোটা বলিউড।
