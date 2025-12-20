শেষবার পর্দায় ধর্মেন্দ্র, আবেগ ছড়াল ‘ইক্কিস’র চূড়ান্ত ট্রেলার

শেষবার পর্দায় ধর্মেন্দ্র, আবেগ ছড়াল ‘ইক্কিস’র চূড়ান্ত ট্রেলার
শ্রীরাম রাঘবন নির্মিত ‘ইক্কিস’ সিনেমার ফাইনাল ট্রেলার প্রকাশ্যে আসতেই আবেগে ভাসছেন দর্শকরা। কারণ এ সিনেমাতেই শেষবারের মতো পর্দায় দেখা যাবে সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে। ট্রেলারে তার সংলাপ ও নাচের দৃশ্য মন খারাপ করে দিয়েছে অনুরাগীদের।
আগেই মুক্তি পাওয়া ‘ইক্কিস’র ট্রেলার দর্শকমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এবার ফাইনাল ট্রেলারেও নজরকাড়লেন ধর্মেন্দ্র। বিশেষ করে একটি সংলাপ এরই মধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। তাকে বলতে শোনা যায়, “এই হচ্ছে আমার ছোট ছেলে মুকেশ, ৫০ বছর বয়স। আর এই আমার ছোট ছেলে অরুণ। চিরকাল ২১ বছরেরই থাকবে।” পাশাপাশি একটি দৃশ্যে তাকে নাচতেও দেখা গেছে, যা দর্শকদের আবেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
‘ইক্কিস’ নির্মিত হয়েছে শহীদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পিভিসি অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবনী অবলম্বনে। একাত্তরের বসন্তর যুদ্ধের পটভূমিতে তৈরি এ সিনেমায় যুদ্ধের উত্তেজনার পাশাপাশি উঠে এসেছে ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন। অরুণ ক্ষেত্রপালের বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ধর্মেন্দ্র।
চলতি বছরের ৮ ডিসেম্বর নব্বই বছরে পা রাখার কথা ছিল ধর্মেন্দ্রর। তবে তার আগেই গত ২৪ নভেম্বর না ফেরার দেশে পাড়ি দেন বলিউডের ‘হি ম্যান’। ফলে তার শেষ অভিনীত সিনেমা হিসেবে ‘ইক্কিস’ ঘিরে অনুরাগীদের আবেগ আরও গভীর হয়েছে।
একাত্তরের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ১০টি ট্যাংক ধ্বংস করেছিলেন অরুণ ক্ষেত্রপাল। নিজের ট্যাংকে আগুন ধরে গেলেও অবস্থান ছাড়েননি তিনি। সেই বীর শহিদের কাহিনিই পর্দায় তুলে ধরছে ‘ইক্কিস’। সিনেমাটি মুক্তি পাবে নতুন বছরের প্রথম দিন, ১ জানুয়ারি। আপাতত ফাইনাল ট্রেলার ঘিরেই শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা।
