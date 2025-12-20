ওজনের কারণে সিনেমা থেকে বাদ, মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন রাধিকা

ওজনের কারণে সিনেমা থেকে বাদ, মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন রাধিকা
চেহারার গড়ন নিয়ে সমালোচনা বলিউডে নতুন নয়। নায়ক-নায়িকাদের ক্যারিয়ারে এর প্রভাব পড়ে বারবার। ওজন বৃদ্ধি নিয়ে কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছিল ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনকেও। একই অভিজ্ঞতার কথা এবার প্রকাশ্যে আনলেন অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তে।
অভিনয়জীবনের শুরুর দিকের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে রাধিকা জানান, একটি বড় প্রযোজনা সংস্থার ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তবে শুটিং শুরুর আগেই সেই কাজ হাতছাড়া হয়ে যায়। অভিনেত্রীর কথায়, শুটিংয়ের আগে তিনি ভ্রমণে যাওয়ার কথা প্রযোজনা সংস্থাকে জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, সেই সময়ে তিনি ডায়েট করবেন না, ফলে কিছুটা ওজন বাড়তে পারে।
ভ্রমণ শেষে প্রায় চার কেজি ওজন বেড়ে যায় রাধিকার। তিনি বলেন, তখন বয়স কম ছিল, মেটাবলিজমও ভালো ছিল। জানতেন দ্রুত ওজন কমিয়ে ফেলতে পারবেন। কিন্তু তার আগেই তার একটি ফটোশুট করা হয়। সেই ছবিতে তাকে মোটা দেখাচ্ছিল বলেই প্রজেক্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়।
রাধিকা জানান, পরবর্তীতে অন্য নায়িকাকে নিয়ে সেই ছবি তৈরি হয় এবং সেটি বক্স অফিসে সাফল্যও পায়। এই ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। অভিনেত্রী বলেন, ‘ওজন বাড়লেই আমার ভয় লাগত। মনে হতো দ্রুত কমাতে হবে।’
এই মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে পরে মনোবিদের সাহায্য নেন রাধিকা। সন্তানের জন্মের পরেও তার ওজন বেড়েছিল। তবে সে সময় আর এমন সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি। পরিবর্তিত চেহারাতেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শুটিং ফ্লোরে ফিরেছিলেন তিনি।
রাধিকার মতে, অভিনয়জীবনের শুরুতে পাওয়া সেই ধাক্কাই তাকে মানসিকভাবে আরও শক্ত করেছে এবং নিজেকে গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছে।
