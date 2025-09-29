  2. বিনোদন

বাংলাদেশে গালি লাগে তাই ছেলেদেরও শিখিয়েছি : আসিফ আকবর

প্রকাশিত: ১২:১০ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আসিফ আকবর

দীর্ঘ ১৭ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন বাংলা গানের যুবরাজ খ্যাত কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর। গত ২৮ আগস্ট দল ‘দি এ টিম’সহ পৌঁছান তিনি। এরপর থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সুরের মূর্ছনায় মাতিয়ে রেখেছেন এই জনপ্রিয় তারকা।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত বাংলা গণমাধ্যম ঠিকানা-এর বিশেষ অনুষ্ঠান ‘ফ্রাইডে নাইট উইথ জায়েদ খান’-এ অংশ নেন আসিফ। সেখানেই নিজের ব্যক্তিগত নানা দিক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন তিনি।

জায়েদ খানের এক প্রশ্নের জবাবে আসিফ বলেন, ‘আমি খুব সাংগঠনিক মানুষ। মানুষ ভাবে আমি মেজাজি বা উশৃঙ্খল, কিন্তু তা নয়। আমাকে নির্ধারিত সময়ের বাইরে কখনো পাওয়া যাবে না। সাড়ে ৮টা মানে সাড়ে ৮টাই।’

তিনি আরও বলেন, ‘মানুষ মনে করে আমি সবসময় ভুল করি। আসলে আমি চেষ্টা করি ভুল না করতে। তবুও মানুষ হিসেবে নির্ভুল থাকা সম্ভব না। যদি ভুল হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করি এবং সংশোধন করি। এখনকার দিনে তো সব রেকর্ড হয়ে যায়, তাই যত দ্রুত সম্ভব ভুল শোধরানো উচিত।’

কথার এক পর্যায়ে আসিফ বলেন, ‘যতক্ষণ মানুষ আমাকে বুঝবে না, ততক্ষণ গালি দেবে। গালি দিলে তারই গুনা হয়। তবে গালি দেওয়ায় আমিও পিছিয়ে নেই। আমার মনে হয় বাংলাদেশে গালাগালিতে আমার চাইতে অভিজ্ঞ মানুষ নেই। এমনকি আমার ছেলেদেরও প্রথমে গালি শিখিয়েছি। কারণ বাংলাদেশে গালি লাগে।’

এদিকে জানা গেছে, এবার বেশ লম্বা সময় যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন আসিফ আকবর ও তার দল। দেশে ফিরেই বেশ কিছু নতুন গানে হাত দেবেন তিনি।

