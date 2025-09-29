জুবিনের বাড়িতে শোক জানাতে আদানি পরিবার
ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গ গত ১৯ সেপ্টেম্বর না ফেরার দেশে চলে গেছেন। তার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান শোবিজ ও শিল্পীর অনুরাগীরা। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে ধনকুবের শিল্পপতি গৌতম আদানি এবং তার ছেলে জিতকে দেখা গেছে প্রয়াত শিল্পীর গুয়াহাটির বাড়িতে। জুবিনের স্ত্রীর গরিমা সাইকিয়া গার্গের সঙ্গে দেখা করেন আদানি পিতা-পুত্র। আসামের সাংস্কৃতিক আইকন জুবিনের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন গৌতম আদানি ও জিত আদানি।
সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গেছে, গৌতম আদানি ও তার ছেলে রোববার রাত ৯টার দিকে জুবিনের বাড়িতে পৌঁছান। সেখানে আধ ঘণ্টা ছিলেন। কথা বলেন গরিমা এবং শিল্পীর পরিবারের অন্যদের সঙ্গে।
সংবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গৌতম আদানি এবং তার ছেলে জিৎ আসামের আইকনের প্রয়াণে সমবেদনা জানাতে এসেছিলেন। তারা কিছুক্ষণ গরিমার সঙ্গে কথা বলেন এবং গায়কের অকাল মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ‘মন কি বাত’-এ জুবিন গার্গকে স্মরণ করেন। জুবিনের স্মৃতিচারণা করে মোদি বলেন, ‘জুবিনের অকালমৃত্যুতে সারা ভারতের মানুষ শোকাহত। ভারতজুড়ে তার যে সম্মান ছিল একজন শিল্পী হিসেবে তা সত্যিই চোখে পড়ার মতো। আসামের এ কৃতি সন্তান তার নিজের সংস্কৃতির সঙ্গেও রেখেছিলেন নিবিড় যোগাযোগ। জুবিন চিরকাল আমাদের মনে আমাদের স্মৃতিতে জীবিত থাকবেন। তার গান আগামী প্রজন্মকেও মুগ্ধ করবে।’ মোদির বক্তব্যের দিনেই জুবিনের বাড়িতে আদানির আগমনে প্রশ্ন উঠছে।
